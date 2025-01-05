Стоит ли волноваться белорусам из-за нового метапневмовируса? 3 5.01.2025, 22:20

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Минздрав склонен замалчивать реальное положение вещей.

В Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV), которая привела к переполнению больниц, пишет сайт телеканала «Белсат».

Об этом сообщает издание Independent. По его информации, инфекция уже создала значительную нагрузку на местную систему здравоохранения.

Вирус вызывает симптомы, похожие на COVID-19 и грипп.

«В данный момент Китай находится в состоянии повышенной готовности, поскольку по всей стране появляются сообщения о новом вирусе с симптомами, похожими на грипп – озноб, кашель, боль в горле, а также слабость и головокружение», – отмечает издание.

При этом в Китае также регистрируются другие респираторные инфекции, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.

В связи с этой ситуацией медицинские специалисты настоятельно рекомендуют властям и населению придерживаться мер предосторожности, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы уменьшить вероятность заражения.

Как пишет NDTV, средства массовой информации в Индонезии, Индии и Японии также предостерегли своих граждан быть в курсе ситуации в Китае и принять необходимые меры предосторожности.

Волноваться ли белорусам?

Напомним, еще в мае 2022 года Минздрав сообщил, что поскольку в стране регистрируется небольшое количество пациентов с инфекцией COVID-19, Минздрав будет обновлять статистические данные раз в месяц. Правда, сделано это было всего один раз – в июле 2022 года. Теперь же вся информация о реальном состоянии с коронавирусом в стране, как и о других заболеваниях, – большое белое пятно.

Больных белорусов лечат преимущественно одинаково, как от сезонных вирусов и инфекций. О том, что в реальности в Беларуси сейчас происходит с заболеванием ковидом, мы можем узнать разве что от самих медиков, которые не могут говорить открыто, но по-прежнему переживают за белорусов.

Как говорят медики, на снижение заболеваемости очень сильно влияет вакцинация – и в Беларуси с ней серьезные проблемы, поэтому вполне может получиться так, что кривая заболеваемости у нас сильно отличается от соседних стран, но мы этого просто не знаем.

Кстати, что происходит с белорусской вакциной «БелКовидВак» о разработке которой так много говорили?

Буквально каждый этап разработки и производства этой вакцины связан со скандалами и непрозрачными схемами. Приостановлено даже строительство завода для его производства.

На сайте Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении в Государственном реестре клинических испытаний говорится, что «БелКовидВак» прошла первую и вторую фазу испытаний. В «фармакологических свойствах» вакцины написано, что препарат представляет собой штамм SARS-CoV-2 дельта-варианта.

Техническая консультационная группа ВОЗ по составу вакцин против COVID-19 ежегодно дает рекомендации по антигенному составу на актуальный эпидемический сезон. Исходя из них, в период 2024/2025 года для вакцины предлагают использовать антигены линии JN.1 варианта омикрон. Поэтому остается только надеяться, что несмотря на отсутствие публичной информации, в Беларуси все же ведется работа над получением препарата под вариант омикрон, и вскоре все-таки проведут послерегистрационные исследования вакцины с обновленным антигенным составом. То есть проведут и третью фазу клинических испытаний. В противном случае 30 млн долларов, потраченные на создание этой вакцины (и это только та часть суммы, о которой официально известно), рискуют оказаться выброшенными на ветер.

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