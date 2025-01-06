КНДР запустила баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул

КНДР запустила баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул2
- 6.01.2025, 12:10
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Госсекретарь США отреагировал.
Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела более 1100 км на восток, прежде чем упасть в море.
Выступая на пресс-конференции несколько часов спустя, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что запуск подчеркнул важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, включая обмен данными о ракетах в режиме реального времени и проведение трехсторонних военных учений, передает Reuters.
«Сегодняшний запуск - это напоминание о том, насколько важна наша совместная работа», - сказал американский чиновник.
Блинкен также вспомнил об углублении связей Пхеньяна с Москвой. Он сказал, что США считают, что РФ намерена поделиться космическими и спутниковыми технологиями с Северной Кореей в обмен на ее поддержку войны против Украины.