КНДР запустила баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул 2 6.01.2025, 12:10

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Госсекретарь США отреагировал.

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела более 1100 км на восток, прежде чем упасть в море.

Выступая на пресс-конференции несколько часов спустя, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что запуск подчеркнул важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, включая обмен данными о ракетах в режиме реального времени и проведение трехсторонних военных учений, передает Reuters.

«Сегодняшний запуск - это напоминание о том, насколько важна наша совместная работа», - сказал американский чиновник.

Блинкен также вспомнил об углублении связей Пхеньяна с Москвой. Он сказал, что США считают, что РФ намерена поделиться космическими и спутниковыми технологиями с Северной Кореей в обмен на ее поддержку войны против Украины.

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