Опубликован рейтинг стран мира по уровню IQ 12 6.01.2025, 20:13

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Насколько умны белорусы?

Опубликован ежегодный мировой рейтинг по среднему уровню IQ у населения. Он формируется на основе международного теста на коэффициент интеллекта и обновляется каждый год в начале января.

В рейтинг попали 127 стран, данные по которых были доступны. Исследование основано на данных 1 393 066 человек по всему миру, которые прошли тот же тест на этом сайте в 2024 году.

Отмечается, что средний мировой показатель IQ составляет 100.

Средний IQ по странам в целом выше в Восточной Азии. Близок к среднему в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке. И ниже среднего в Центральной и Южной Африке и Латинской Америке.

Итак, на первом месте рейтинга Китай с показателем IQ 107,43. На втором месте Иран (106,63 балла), на третьем — Южная Корея (106,57), на четвертом — Япония (106,54) и замыкает пятерку Сингапур (105,25).

Беларусь расположилась на 16-м месте с показателем 101,58. За год белорусы прибавили 0,8 пунктов.

Россия на шестом месте с 103,31, Польша на 40-м (99,45), Латвия — на 47-м (99,05), Литва — на 50-м (98,8) и Украина — 78-м (95,55).

Последние три места рейтинга занимают Бенин (87,11), Ангола (86,14) и Габон (85,56).

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