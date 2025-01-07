Что приготовить на Рождество: 12 постных блюд 2 7.01.2025, 18:55

У христианского праздника есть свои кулинарные традиции.

7 января православные празднуют Рождество Христово. При этом 6 января - самый строгий день 40-дневного поста, когда верующие не едят до первой звезды. С наступлением темноты на Святой вечер семья собирается за столом. По традиции, подают 12 постных блюд (это связано с числом апостолов Христа - Ред.), допускается рыба. А рано утром 7 января верующие отправляются в церковь и уже после праздничной службы ставят на стол угощения из мяса и птицы, пишет strana.ua.

Двенадцать постных блюд на Рождество

1. Рождественская кутья - главное блюдо рождественского ужина на Святвечер. В разных регионах ее также называют коливо, канун, сочиво. Это блюдо из зерен пшеницы, ячменя либо риса. Предварительно их замачивают в холодной воде на ночь (кроме риса), а после готовят на слабом огне под крышкой. Соотношение крупы и воды 1:5. Если это мультиварка, то нужно выбрать режим "тушение" или "каша". Готовое блюдо сдабривают медом, растертыми семенами мака (их нужно залить горячей водой. а потом процедить), орехами, изюмом.

2. Вареники с капустой и картофелем

Популярное и вкусное блюдо на рождественском постном столе - вареники с капустой, картошкой, грибами, замороженными вишнями.

3. Голубцы

Еще один вариант - постные голубцы с начинкой из пшена или риса с овощами, либо с тушенной капустой. Тушить их можно на медленном огнем в смеси из овощного бульона и томатной пасты, добавив в кастрюльку лавровый лист.

4. Винегрет - вкусное и простое постное блюдо. его основе отварные овощи: свекла, морковь, картофель. К ним добавляют отварную фасоль, квашеную капусту, соленые огурцы. По желанию, капусту можно заменить зеленым горошком, маринованными грибами. Перед подачей блюдо можно посыпать зеленым луком и сбрызнуть растительным маслом.

5. Капустняк - это постный борщ из кислой капусты, картофеля, моркови, свеклы и лука с пшеном. При этом овощи не обжаривают, а тушат вместе с картошкой. Можно добавить пастернак или сельдерей.

6. Тушенная капуста с грибами. Сытное и вкусное постное блюдо - тушенная капуста с грибами, луком и морковью. Для аромата в конце готовки можно добавить лавровый лист, посыпать молотым кориандром.

7. Отварной или запеченный картофель. Гарниром может стать отварной кусочками картофель. Подавать его лучше горячим, посыпанным зеленью, черным перцем, добавить немного давленного чеснока, сбрызнуть оливковым маслом. Или можно подать запеченный картофель с приправами и чесноком.

8. Рыба. На стол можно поставить запеченную целиком или отварную рыбу.

9. Соленья - тоже можно посчитать за отдельные блюда. На стол можно поставить соленые огурцы, помидоры, квашенную капусту, морковь или капусту по-корейски, для любителей - салаты из морской капусты.

10. Чернослив со сладкой начинкой. Его нужно промыть и залить на 15 минут горячей водой. При наличии удалить косточки и заполнить начинкой. Это могут быть орехи, бананы с апельсиновой цедрой. Можно полить чернослив медом.

11. Запеченные яблоки - еще одно блюдо на десерт. Половинки яблок с вынутой сердцевиной запекают в духовке, наполнив их орехами и медом. Готовые посыпают корицей. Запекать лучше на фольге, чтобы они не пристали к противню.

12. Узвар из сухофруктов - традиционный для Рождества напиток на столе. Готовят этот компот из сухофруктов, добавляют сахар по вкусу и подают охлажденным.

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