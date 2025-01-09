Горная «мега-крепость», которой три тысячи лет, озадачила археологов 9.01.2025, 18:05

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иллюстративное фото

Какую функцию выполняло это колоссальное доисторическое сооружение.

В горах Кавказа найдена огромная крепость бронзового века. Она поставила археологов в ступор, поскольку они никак не могут понять, какую функцию выполняло это колоссальное доисторическое сооружение на пути между Европой и Азией.

Известное как Дманисис-гора, огромное укрепленное поселение затмевает все другие близлежащие крепости, но при этом содержит очень мало подсказок о том, кто в нем жил, пишет Iflscience.

Дманисис-гора является одним из многих крепостных поселений, которые появились на Южном Кавказе между вторым и первым тысячелетиями до нашей эры. После первоначальных раскопок на этом месте в Грузии в 2018 году археологи были удивлены, когда вернулись туда снова и обнаружили остатки второго сектора стен, окружавших внутреннюю крепость, тем самым значительно увеличив размер поселения.

Слишком большая, чтобы оценить ее с земли, Дманисис Гора могла быть полностью раскрыта только с помощью фотографий, сделанных с помощью дрона. В целом исследователи сделали 11 тыс. снимков, которые затем соединили, чтобы получить полное изображение крепости.

«Результаты этого исследования показали, что место было более чем в 40 раз больше, чем первоначально предполагалось, включая большое внешнее поселение, защищенное фортификационной стеной длиной 1 км», - объяснил автор исследования доктор Натаниэль Эрб-Сатулло.

«Эти наборы данных позволили нам определить топографические особенности и создать точные карты всех фортификационных стен, могил, полевых систем и других каменных сооружений во внешнем поселении», - рассказали исследователи.

По их словам, внутренние и внешние фортификационные стены были «взаимозависимы в отношении обороны», то есть они функционировали как одна система защитных барьеров, и ни одна стена не могла считаться непроницаемой без другой. Они также были построены в одном стиле, с использованием грубых валунов, собранных без использования раствора в стены толщиной около 2 м.

Эти находки предполагают, что два укрепления были построены в одно и то же время, что означает, что внутренние и внешние поселения существовали как часть одного огромного участка. «Если бы внутренняя крепость и внешнее поселение были примерно одновременными, как мы предполагаем, это поселение было бы одним из крупнейших известных в Южном Кавказе позднего бронзового и железного века», - сказали авторы исследования.

Однако, как ни странно, в большом внешнем поселении почти нет археологических артефактов, что позволяет предположить, что оно либо не было заселено большим количеством людей, либо было заброшено вскоре после основания. Оба сценария кажутся странными, учитывая объем усилий, вложенных в строительство укрепленных стен.

Исследователи предполагают, что крепость могла использоваться сезонно, потенциально как перевалочный пункт скотоводов весной и осенью. Такая гипотеза, по-видимому, оправдывает важность, придаваемую этому ключевому месту, несмотря на то, что там не было большого постоянного населения.

На данный момент, однако, точная причина строительства этого места остается загадкой.

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