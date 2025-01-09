закрыть
9 января 2025, четверг, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 35 лет

  • 9.01.2025, 19:11
  • 1,262
Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 35 лет
Катинка Хоссу

Катинка Хоссу четыре раза становилась лучшей пловчихой года.

Венгерская пловчиха Катинка Хоссу, выигравшая три золотые медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщила в Instagram, что завершила спортивную карьеру.

Хоссу взяла на Играх-2016 золото на 100-метровке на спине, серебро на 200-метровке на спине, а также победила на дистанциях 200 и 400 м комплексом. На 200-метровке комплексом ей принадлежит рекорд мира.

На счету 35-летней венгерки также девять побед на чемпионатах мира в 50-метровом бассейне и 17 золотых медалей мировых первенств на короткой воде (25 м).

Международная федерация (FINA) четыре раза признавала Хоссу лучшей пловчихой года (2014–2016, 2018 годы).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина