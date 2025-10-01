США перебрасывают самолеты-заправщики на Ближний Восток, как перед ударом по Ирану 1.10.2025, 7:35

2,440

Часть из них приземлилась на базе Аль-Удейд в Катаре.

США начали масштабную переброску самолетов-заправщиков на Ближний Восток, как это было перед американским ударом по ядерным объектам Ирана в июне. Согласно данным систем отслеживания полетов, 28 сентября около 12 танкеров направились к британской авиабазе РАФ Милденхолл, а уже 30 сентября десятки заправщиков вместе с истребителями вылетели на Ближний Восток. Как отмечает Clash Report, часть из них приземлилась на базе Аль-Удейд в Катаре.

Три анонимных источника в британском Министерстве обороны в беседе с Daily Mail заявили, что подобное развертывание может иметь «зловещий» подтекст. А старший директор иранской программы в Фонде защиты демократий Бехнам Талеблу напомнил изданию, что в прошлый раз подобные перемещения завершились атаками на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в ходе операции «Полночный молот» администрация Дональда Трампа использовала дезинформацию, чтобы скрыть переброску бомбардировщиков B-2 к иранским объектам. Также Талеблу указал, что Трамп остается единственным президентом США за последние двадцать лет, применившим военную силу против иранских ядерных мощностей.

Переброска совпала с беспрецедентной встречей Трампа и министра обороны США Пита Хегсета с американским высшим военным командованием 30 сентября. На саммит были вызваны сотни генералов и адмиралов, включая тех, кто находился в зонах активных конфликтов. По данным Bloomberg, Хегсет во время встречи призвал военачальников «готовиться к победе».

С 13 по 24 июня между Израилем и Ираном прошла 12-дневная война. В ходе боевых действий израильская авиация подавила иранские системы ПВО и нанесла удары по ключевым ядерным объектам. 22 июня к операции присоединились США, атаковав три важнейших ядерных центра в Фордо, Натанзе и Исфахане. По информации главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, эти удары нанесли существенный ущерб иранской ядерной программе.

После завершения боевых действий член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр заявил, что Россия передала Израилю данные о расположении иранских систем ПВО, и назвал стратегический союз с Москвой «бесполезным».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com