1 октября 2025, среда, 10:43
В Мюнхене прогремела серия взрывов

  • 1.10.2025, 10:17
В Мюнхене прогремела серия взрывов
Фото: Karl Keim / Bild

Есть погибший и раненые.

В Мюнхене прогремело несколько взрывов, в результате которых один человек погиб. Также зафиксирована стрельба, полиция проводит операцию в одном из районов города.

Об этом сообщает Bild.

«Сейчас мы проводим операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Ожидаются значительные перебои с движением транспорта. Пожалуйста, избегайте этого района», - говорится в сообщении полиции Мюнхена.

По данным Bild, на севере Мюнхена проводится масштабная операция с участием полиции и пожарных. На месте происшествия ночью и рано утром произошло несколько взрывов, а также раздавались выстрелы.

Впоследствии на месте было обнаружено тело мужчины и человека с огнестрельными ранениями. На месте также работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, точные обстоятельства случившегося пока неизвестны.

