Что пытается скрыть Лукашенко о своем прошлом в «Городце» 1.10.2025, 10:21

Размышления по следам одной поездки правителя на место бывшей работы.

Недавняя поездка Лукашенко в Шкловский район могла бы остаться в истории еще одним пропагандистским сюжетом: «неожиданный» визит в очередной полулежачий колхоз, «обнаруженная» под забором неприкаянная техника, отсутствие дисциплины, бесхозяйственность — все эти дешевые трюки мы видели уже не раз.

Незаурядной ее делает то, куда именно приехал правитель, и что говорил там. И как все это обставила придворная пресса. Попытаемся разобраться, что значит для правителя, а также для всех нас, бывший совхоз под Шкловом, где начинался его поход во власть, пишет «Салiдарнасць».

Дважды «худшее хозяйство»

Как пишет БЕЛТА, в Шкловском районе Лукашенко посетил предприятие, «где когда-то был руководителем» и «сумел превратить отстающее хозяйство в успешное и стабильно работающее».

Увиденное на месте «неприятно удивило» бывшего директора совхоза: «Печально, конечно. Это худшее хозяйство, которое я видел за последние два года». В публикации делается вывод, что нынешние руководители и патроны «Городца» «фактически загубили» его.

— Когда я сюда пришел, хозяйство было худшим в Советском Союзе. Нам никто не приходил тут и соломку не подстилал, чтобы было удобно. Выкарабкивались сами, — заявил Лукашенко.

Признание о «дважды худшем» хозяйстве особенно ценно. Особенно на фоне того, что с ним собираются делать в ближайшее время.

По итогам инспекции «Городцу» обещают ни много, ни мало — ренессанс. Главе предприятия, местным властям и руководству Управделами, в структуру которого оно входит, поставлена задача «к весне навести идеальный порядок».

Третий «ренессанс» совхоза «Городец»

Если с этой задачей чиновники справятся, то можно будет смело говорить о третьем по счету «ренессансе» бывшего совхоза.

И что примечательно — вопреки утверждениям Лукашенко о «выкарабкивались сами», сделано это будет снова за счет административного ресурса и госбюджета.

Да, он сам, как и его бывшие подчиненные, любит вспоминать, как «поднял с колен» совхоз своими силами. Построил школу, баню, заасфальтировал дороги. Но в реальности все было несколько иначе.

Как рассказывал в свое время Василий Леонов, экс-министр сельского хозяйства, поспособствовавший карьере Лукашенко в конце 80-х, «Городец» если и был одним из самых худших, то разве что в пределах Шкловского района. И уж никак не самым убыточным в СССР.

Кроме того, над «Городцом» и его молодым директором взяло шефство руководство Могилевского облагропрома. Именно с его подачи сюда направили в помощь профильных специалистов из области, а также дорожную и строительную технику.

Второй «ренессанс» «Городца» случился, когда Лукашенко стал президентом. В начале нулевых хозяйство передали под опеку (фактически — на баланс) «Беларусбанка». В рамках госпрограммы возрождения села с 2005-го по 2011-й в «Городец» вложили почти 70 млрд рублей.

На эти деньги в агрогородке построили общественный центр, вмещающий в себя Дом культуры, Дом ремесел, детскую школу искусств, библиотеку, отделения «Беларусбанка» и «Белпочты», а также кафетерий. Тогда же здесь построили новый детсад и провели новые коммуникации.

Все это, правда, не спасло «успешное и стабильно работающее» хозяйство. В 2017-м местные работники жаловались журналистам на низкие зарплаты и не скрывали своей ревности к Александрии, куда щедрой рекой потекли бюджетные потоки.

Как можно стать благодетелем за чужой счет

Именно отсюда, из Городца, начинают расти ноги у мифа о «народном» руководителе, который строил простым работягам дома, помогал собирать детей в школу и вразумлял непутевых выпивох. И все сам, «никто соломку не стелил».

А когда Лукашенко получил власть над целой страной и начал менять братские поцелуи на российские энергоресурсы, тот миф трансформировался в мантру «он вовремя дает нам пенсии» и «маленькие, но гарантированные» зарплаты.

И не важно, что свои пенсии его верные сторонники начали зарабатывать, когда их «благодетеля» еще на свете не было, а зарплаты честно зарабатывались своим трудом.

Что скрывается за формулой успеха «не считать да трех»

— Важна дисциплина. У вас здесь сегодня дисциплины нет. Руководитель должен быть волевым, настойчивым, — заявил на днях своим землякам Лукашенко.

И поделился советом, который пропаганда, сама того не зная, очень удачно назвала «формулой успеха для «Городца» (и не только)».

На словах она заключается в необходимости «не считать до трех в ожидании выполнения поставленных задач или поручений, поощрять тех, кто хорошо работает и, наоборот, наказывать рублем за недостатки».

Но из биографии правителя мы знаем, что в бытность директором совхоза наказывал он далеко не только рублем. В октябре 1989-го на него завели уголовное дело за избиение тракториста Владимира Бандуркова.

И сам потерпевший, и его свидетели утверждали, что директор Лукашенко ударил его кулаком в лицо и продолжал бить ногами, когда тот упал на землю.

А спустя пару дней на стол в Шкловском РОВД легло еще одно заявление — механизатора Ивана Богунова, просившего найти управу на вспыльчивого начальника. И таких заявлений могло быть гораздо больше, как выяснили журналисты по горячим следам.

Лукашенко, который уже тогда пробовал себя в политике, пробиваясь в депутаты, проявил чудеса изворотливости: он обвинил в происках райкомовскую верхушку, которая якобы таким образом пыталась избавиться от независимого кандидата.

А в приватных разговорах он набрасывался на «неблагодарных людей», для которых «он столько всего сделал», а они на него заявления пишут.

Привычку винить белорусов за «неблагодарность» он не забудет и спустя десятилетия, особенно — после событий 2020 года.

К слову, не тем ли самым принципом «не считать до трех» руководствовалась экс-директор «Завидовского» Татьяна Белян, кормившая подчиненных силосом?

Можно вывезти директора совхоза в столицу…

И вышеупомянутый Василий Леонов, и биографы Лукашенко в один голос говорили о его навязчивом желании возглавить колхоз. Сам он говорил, что всю жизнь мечтал работать в сельском хозяйстве и «помогать людям».

На деле же, чем дальше, тем более очевидным выглядит его желание иметь власть над людьми. «Городец» дал ему бесценный опыт «причинения добра» людям за чужой счет, дарующий лавры «народного» заступника.

А также пример того, что личная жестокость и несдержанность может сойти с рук, если ты не просто достаточно таланлив по части запудривания мозгов, но и наделен неприкосновенностью.

Сложно оспаривать наличие у Лукашенко таланта беспринципного политика, позволяющего ему любой ценой удерживать власть над страной более тридцати лет. А вот с управленческими талантами у него все гораздо печальнее.

Это тот случай, когда можно вывезти директора совхоза в столицу, а вывести из этого человека директора совхоза не представляется возможным.

Впрочем, Лукашенко никогда и не скрывал, что ему проще всего руководить страной, словно большим совхозом. Его бесконечные совещания напоминают утренние летучки в правлении колхоза — с неизменным тыканьем подчиненным, хамством.

В эту же копилку — ежегодные обсуждения правил закладки сенажа с участием правительства, силовиков и главы Нацбанка, обязательные распоряжения по уборке кукурузы даже во время посещения храмов и школьных линеек к 1 сентября.

История в «Городце» показала во всей красе, что нельзя бесконечно держать в режиме потемкинской деревни ни отдельное хозяйство, ни, тем более, целую страну. Даже если тебе годами удается паразитировать на сомнительных связях с соседним государством.

Похоже, Лукашенко и сам это осознает. Вот и в Шкловском районе он завел перед чиновниками свою шарманку: «Дайте мне экономику, а все остальное я уже сам».

Но получится ли у его подчиненных устроить «ренессанс» в масштабах целой страны — большой вопрос.

