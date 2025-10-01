Сколько белорусы будут работать в 2026 году?1
- 1.10.2025, 12:44
Названо точное количество часов.
Министерство труда и социальной защиты Беларуси назвало норму рабочего времени на 2026 год.
При 40-часовой рабочей неделе она составит:
для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье — 2024 часа;
для шестидневки с выходным в воскресенье — 2019 часов.
Расчеты сделаны исходя из стандартного графика:
при пятидневке — по 8 часов в обычные дни и по 7 часов в предпраздничные;
при шестидневке — по 7 часов с понедельника по пятницу, 5 часов в субботу, а в предпраздничные дни — по 6 и 4 часа соответственно.