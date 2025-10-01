закрыть
Сколько белорусы будут работать в 2026 году?

1
  • 1.10.2025, 12:44
Сколько белорусы будут работать в 2026 году?

Названо точное количество часов.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси назвало норму рабочего времени на 2026 год.

При 40-часовой рабочей неделе она составит:

для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье — 2024 часа;

для шестидневки с выходным в воскресенье — 2019 часов.

Расчеты сделаны исходя из стандартного графика:

при пятидневке — по 8 часов в обычные дни и по 7 часов в предпраздничные;

при шестидневке — по 7 часов с понедельника по пятницу, 5 часов в субботу, а в предпраздничные дни — по 6 и 4 часа соответственно.

