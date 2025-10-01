Зеленский присвоил статус Героя 16 украинским городам 8 1.10.2025, 13:09

2,542

Владимир Зеленский

Полный список.

Во вторник, 1 октября, в День защитников, президент Владимир Зеленский присвоил почетное отличие Город-герой 16 городам Украины.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что речь о городах, благодаря которым спасены тысячи жизней украинцев.

«И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя самое большое в защите, в стойкости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покрову, мы отмечаем еще и громады-герои — города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые защищают все наше государство — в полном смысле этих слов», — заявил он.

В Днепропетровской области: Павлоград, Никополь, Марганец.

В Донецкой области: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск.

В Запорожской области: Гуляйполе, Орехов.

В Николаевской области: Вознесенск, Баштанка.

В Сумской области: Сумы, Тростянец.

В Харьковской области: Купянск.

В Хмельницкой области: Староконстантинов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com