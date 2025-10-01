Зеленский присвоил статус Героя 16 украинским городам

Зеленский присвоил статус Героя 16 украинским городам8
- 1.10.2025, 13:09
- 2,542
Полный список.
Во вторник, 1 октября, в День защитников, президент Владимир Зеленский присвоил почетное отличие Город-герой 16 городам Украины.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что речь о городах, благодаря которым спасены тысячи жизней украинцев.
«И правильно именно сегодня отметить так же и наши общины в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя самое большое в защите, в стойкости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покрову, мы отмечаем еще и громады-герои — города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые защищают все наше государство — в полном смысле этих слов», — заявил он.
В Днепропетровской области: Павлоград, Никополь, Марганец.
В Донецкой области: Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск.
В Запорожской области: Гуляйполе, Орехов.
В Николаевской области: Вознесенск, Баштанка.
В Сумской области: Сумы, Тростянец.
В Харьковской области: Купянск.
В Хмельницкой области: Староконстантинов.