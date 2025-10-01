На Брестчине исследуют самый древний памятник палеолита в Беларуси
- 1.10.2025, 18:50
Уже найдены десятки артефактов.
Археологи вскрыли более семи метров отложений и вышли на первый культуросодержащий слой.
На Брестчине в Ивановском районе исследуют самый древний палеолитический памятник – стоянку Огово.
В раскопках участвует научный сотрудник отдела археологии и первобытного общества Института истории НАН Беларуси Александр Вашанов.
Команда уже нашла десятки артефактов, рассказал он газете «Янаўскі край». Археологи вскрыли более семи метров отложений – и только тогда добрались до первого культуросодержащего слоя.
Среди найденных артефактов есть орудия с обработкой, например, скребла.
Стоянка Огово включена в Концепцию формирования и развития национальных археологических проектов.
@janow_by #ивановобеларусь #огово #археолог #рекомендации #раскопки ♬ оригинальный звук - janow_by