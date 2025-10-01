На Брестчине исследуют самый древний памятник палеолита в Беларуси 1.10.2025, 18:50

Уже найдены десятки артефактов.

Археологи вскрыли более семи метров отложений и вышли на первый культуросодержащий слой.

На Брестчине в Ивановском районе исследуют самый древний палеолитический памятник – стоянку Огово.

В раскопках участвует научный сотрудник отдела археологии и первобытного общества Института истории НАН Беларуси Александр Вашанов.

Команда уже нашла десятки артефактов, рассказал он газете «Янаўскі край». Археологи вскрыли более семи метров отложений – и только тогда добрались до первого культуросодержащего слоя.

Среди найденных артефактов есть орудия с обработкой, например, скребла.

Стоянка Огово включена в Концепцию формирования и развития национальных археологических проектов.

