закрыть
1 октября 2025, среда, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Брестчине исследуют самый древний памятник палеолита в Беларуси

  • 1.10.2025, 18:50
На Брестчине исследуют самый древний памятник палеолита в Беларуси

Уже найдены десятки артефактов.

Археологи вскрыли более семи метров отложений и вышли на первый культуросодержащий слой.

На Брестчине в Ивановском районе исследуют самый древний палеолитический памятник – стоянку Огово.

В раскопках участвует научный сотрудник отдела археологии и первобытного общества Института истории НАН Беларуси Александр Вашанов.

Команда уже нашла десятки артефактов, рассказал он газете «Янаўскі край». Археологи вскрыли более семи метров отложений – и только тогда добрались до первого культуросодержащего слоя.

Среди найденных артефактов есть орудия с обработкой, например, скребла.

Стоянка Огово включена в Концепцию формирования и развития национальных археологических проектов.

@janow_by #ивановобеларусь #огово #археолог #рекомендации #раскопки ♬ оригинальный звук - janow_by

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип