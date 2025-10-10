закрыть
10 октября 2025, пятница
Армения отказалась передавать России грузинского добровольца, защищавшего Украину

  • 10.10.2025, 6:00
Армения отказалась передавать России грузинского добровольца, защищавшего Украину
Георгий Киноян

Ереван отклонил запрос РФ и освободил добровольца.

Армения отпустила на свободу задержанного ранее по запросу России гражданина Грузии Георгия Кинояна, который в составе «Грузинского легиона» ВСУ защищал Украину от российских оккупантов. Об этом 9 сентября сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на брата Кинояна Вако и на активиста Георгия Тумасяна.

«Вчера Армения приняла беспрецедентное решение и освободила Георгия прямо из российских лап... Георгия освободили вчера поздно вечером», – цитирует медиа Вако Кинояна, который комментировал ситуацию в эфире телеканала «Пирвели».

Он предполагает, что Георгий Киноян вернется в Грузию после разговора с адвокатом.

«Пирвели» также показал самого добровольца на свободе.

Тумасян в Facebook сообщил, что Армения отказалась выдать России Георгия Кинояна, поскольку «это было бы опасно для него».

«Мы ожидаем, что такое же решение будет принято и в отношении Вано Сабашвили, второго гражданина Грузии, задержанного в Армении по запросу России», – заявил активист.

