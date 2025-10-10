Армения отказалась передавать России грузинского добровольца, защищавшего Украину 10.10.2025, 6:00

Георгий Киноян

Ереван отклонил запрос РФ и освободил добровольца.

Армения отпустила на свободу задержанного ранее по запросу России гражданина Грузии Георгия Кинояна, который в составе «Грузинского легиона» ВСУ защищал Украину от российских оккупантов. Об этом 9 сентября сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на брата Кинояна Вако и на активиста Георгия Тумасяна.

«Вчера Армения приняла беспрецедентное решение и освободила Георгия прямо из российских лап... Георгия освободили вчера поздно вечером», – цитирует медиа Вако Кинояна, который комментировал ситуацию в эфире телеканала «Пирвели».

Он предполагает, что Георгий Киноян вернется в Грузию после разговора с адвокатом.

«Пирвели» также показал самого добровольца на свободе.

Тумасян в Facebook сообщил, что Армения отказалась выдать России Георгия Кинояна, поскольку «это было бы опасно для него».

«Мы ожидаем, что такое же решение будет принято и в отношении Вано Сабашвили, второго гражданина Грузии, задержанного в Армении по запросу России», – заявил активист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com