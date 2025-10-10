закрыть
Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС

  • 10.10.2025, 7:45
  • 1,004
Палестинцы обязались освободить всех заложников в течение трех суток.

Правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении заложников с ХАМАС. Палестинцы обязались освободить всех заложников в течение трех суток.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно договору, армия Израиля отведет войска на новые позиции внутри Сектора Газа, сохраняя контроль над около 53% территории анклава.

После этого в течение 72 часов ХАМАС освободит всех 48 израильских заложников, находящихся в плену террористов.

Освобождение заложников, в обмен на примерно 2000 палестинских заключенных, осужденных за преступления против безопасности, и частичный отвод сил ЦАХАЛ, составляет первую фазу мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Большинство министров кабинета проголосовали за соглашение, среди них и министр Офир Софер из партии «Религиозный сионизм» радикального министра финансов Безалеля Смотрича, тогда как остальные министры этой политической силы выступили против.

Документ также не поддержали все представители ультранационалистической партии «Оцма Егудит».

