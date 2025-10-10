Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии4
- 10.10.2025, 8:02
Авиабаза имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса.
В немецком городе Гайленкирхен был зафиксирован пролет неизвестного дрона над авиабазой, на которой дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО.
Об этом сообщает Spiegel.
Инцидент произошел вечером в среду, 8 октября. Подозрительный беспилотник появился в зоне, где полеты запрещены, вскоре после 19:00.
Как следует из внутренней служебной записки, которую цитирует издание, дрон находился в воздухе около минуты и пролетел на небольшой высоте над взлетно-посадочной полосой базы в Северной Рейн-Вестфалии.
После инцидента военная полиция немедленно сообщила о нем гражданским правоохранителям. Однако они не смогли выяснить подробности относительно происхождения или оператора аппарата. Несмотря на это, командование приказало «усилить меры безопасности».
В четверг представитель базы подтвердил, что после информации о появлении беспилотника, территорию вокруг объекта тщательно проверили, однако не обнаружили никаких следов дрона.
Авиабаза НАТО в Гайленкирхене имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса - там базируются разведывательные самолеты AWACS.
Из-за стратегической роли этот объект входит в перечень военных баз, которые Бундесвер охраняет с особой бдительностью.