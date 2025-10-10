закрыть
Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

4
  • 10.10.2025, 8:02
  • 1,250
Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

Авиабаза имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса.

В немецком городе Гайленкирхен был зафиксирован пролет неизвестного дрона над авиабазой, на которой дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО.

Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел вечером в среду, 8 октября. Подозрительный беспилотник появился в зоне, где полеты запрещены, вскоре после 19:00.

Как следует из внутренней служебной записки, которую цитирует издание, дрон находился в воздухе около минуты и пролетел на небольшой высоте над взлетно-посадочной полосой базы в Северной Рейн-Вестфалии.

После инцидента военная полиция немедленно сообщила о нем гражданским правоохранителям. Однако они не смогли выяснить подробности относительно происхождения или оператора аппарата. Несмотря на это, командование приказало «усилить меры безопасности».

В четверг представитель базы подтвердил, что после информации о появлении беспилотника, территорию вокруг объекта тщательно проверили, однако не обнаружили никаких следов дрона.

Авиабаза НАТО в Гайленкирхене имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса - там базируются разведывательные самолеты AWACS.

Из-за стратегической роли этот объект входит в перечень военных баз, которые Бундесвер охраняет с особой бдительностью.

