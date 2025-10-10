Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии 4 10.10.2025, 8:02

1,250

Авиабаза имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса.

В немецком городе Гайленкирхен был зафиксирован пролет неизвестного дрона над авиабазой, на которой дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО.

Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел вечером в среду, 8 октября. Подозрительный беспилотник появился в зоне, где полеты запрещены, вскоре после 19:00.

Как следует из внутренней служебной записки, которую цитирует издание, дрон находился в воздухе около минуты и пролетел на небольшой высоте над взлетно-посадочной полосой базы в Северной Рейн-Вестфалии.

После инцидента военная полиция немедленно сообщила о нем гражданским правоохранителям. Однако они не смогли выяснить подробности относительно происхождения или оператора аппарата. Несмотря на это, командование приказало «усилить меры безопасности».

В четверг представитель базы подтвердил, что после информации о появлении беспилотника, территорию вокруг объекта тщательно проверили, однако не обнаружили никаких следов дрона.

Авиабаза НАТО в Гайленкирхене имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса - там базируются разведывательные самолеты AWACS.

Из-за стратегической роли этот объект входит в перечень военных баз, которые Бундесвер охраняет с особой бдительностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com