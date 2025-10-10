Сына Пескова уличили в отдыхе на Мальдивах в месяцы, когда он заявлял о службе в ЧВК «Вагнер» 11 10.10.2025, 12:51

Сын Дмитрия Пескова

Также в этот период он неоднократно бывал в Турции и ОАЭ.

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Николай Песков (также известный как Николай Чоулз) — вновь оказался в центре внимания. Как сообщает «Метла», в тот период, когда Николай Песков утверждал, что находился в составе ЧВК «Вагнер», он на самом деле отдыхал на Мальдивах.

Напомним, ранее Песков-младший стал героем истории с телефонным розыгрышем журналиста Дмитрия Низовцева, позвонившего ему от имени военкома. Тогда Николай отказался явиться в военкомат, объяснив это тем, что «должен решать вопрос на другом уровне». Позже он заявил, что отправился добровольцем служить в «Вагнер» и даже получил медаль «За отвагу». По его словам, на фронте он провел «чуть меньше полугода».

Однако, согласно утечкам данных погранслужбы, 31 января 2023 года Песков покинул Россию и улетел на Мальдивы, где провел около трех недель. В сентябре того же года он вновь посетил этот регион. Также сын Пескова неоднократно бывал в Турции и ОАЭ. Эти сведения поставили под сомнение его утверждения об участии в боевых действиях.

Ранее СМИ и антикоррупционные организации ранее сообщали о недвижимости, принадлежащей детям Дмитрия Пескова. Николай владеет квартирой на Большой Дорогомиловской улице в Москве, а в марте 2024 года стал собственником дома в коттеджном поселке ДСК «Баковка» в Одинцово.

Кроме того, дочь Пескова, Елизавета, ранее владела 25% французской компании Sirius, на которую была оформлена квартира площадью 180 кв. м в Париже стоимостью около 1,77 млн евро. Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что официальные доходы семьи не позволяли совершить такую покупку. Дмитрий Песков отрицал связь семьи с этой сделкой, заявив, что его дочь «жила в Париже очень бедно и никогда не была мажором». В 2022 году Елизавета Пескова попала под санкции ЕС и США. В ответ она заявила, что считает ограничения несправедливыми и подчеркнула, что «ей нравится путешествовать».

