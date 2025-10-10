Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг 10 10.10.2025, 14:32

Алла Пугачева

Несмотря на давление властей, певица пользуется огромным авторитетом в обществе.

Российская певица Алла Пугачева, которая открыто выступила против войны и поддерживает Украину после вторжения РФ, несколько раз возвращалась на родину с тайной целью. Об этом росСМИ рассказал продюсер Иосиф Пригожин, пишет «Главред».

По словам продюсера, Алла Борисовна, которая сейчас живет заграницей, якобы решила вернуться в Россию, чтобы воспользоваться старыми связями и помочь своему мужу Максиму Галкину.

«Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией», — заявил Пригожин.

Он также пожаловался, что, несмотря на давление со стороны российских властей, Пугачева по-прежнему пользуется огромным авторитетом в обществе. Пригожин обвинил Аллу и Максима в том, что они якобы манипулируют любовью поклонников, чтобы сохранять влияние, находясь за пределами РФ.

