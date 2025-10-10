Арестован бывший фаворит Лукашенко Александр Шакутин 5 10.10.2025, 15:38

2,172

Александр Шакутин

Фото: «Наша Ніва»

Где именно он сейчас — неизвестно.

Как стало известно «Нашай Ніве», Александр Шакутин — бывший фаворит Лукашенко, друг юности диктатора и «бизнесмен удачи» при нём же, стал фигурантом уголовного дела и был задержан в начале недели.

«Александра Васильевича забрали и отвезли в СИЗО. Где Шакутин сейчас, неизвестно. Но как минимум со вторника он ночует не дома. Пока единственное, что можно сказать, это что дело ведет Департамент финансовых расследований: налоги, ведение дел на «Амкодоре», — сообщил журналистам собеседник.

Журналисты точно не знают ни статью, которая инкриминируется Шакутину, ни смысл обвинений.

Однако белорусская практика показывает, что персонажи его калибра чаще всего оказываются сразу в СИЗО КГБ, а не проходят через Окрестина и какие-то другие СИЗО.

Ранее СМИ уже рассказывали, что траектория судьбы Шакутина напоминает ситуацию с Юрием Чижом.

Имея за счет дружбы с Лукашенко просто нереальные рыночные преимущества, такие как возможность массовых приватизаций на банковские деньги, льготные кредиты, списание долгов, перекредитование государством, продвижение на российском рынке и так далее, ни Чиж, ни Шакутин так и не смогли за десятилетия «лафы» стать успешными бизнесменами. Чиж сейчас судится со своей семьей за остатки бывшей бизнес-империи. А Шакутин загнал «Амкодор» в банкротство и сделал проблемой государства свой гигантский — в сотни миллионов долларов — долг перед китайцами.

В марте 2025 года СМИ сообщали, что Лукашенко отобрал у Шакутина «Амкодор», передав предприятие под контроль БелАЗа.

Шакутин несколько месяцев еще оставался бенефициаром и совладельцем нескольких заводов и дистрибьюторской сети «Амкодора» в России, но также вышел из долей.

В конце апреля 2025 года Лукашенко посетил «Амкодор» и сказал, что «в ближайшее время придется очень сильно поработать на «Амкодоре», который находится в сложном положении из-за действий [прошлого] владельца».

Отметим, что ОАО «Амкодор» — белорусская машиностроительная компания. Занимается производством и реализацией специальной техники для дорожно-строительной, логистической, торфодобывающей, коммунальной, лесной, сельскохозяйственной отраслей. В структуру холдинга «Амкодор» входили более 25 предприятий.

Александр Шакутин родился в 1959 году в деревне Великое Бабино Оршанского района. Начинал как тракторист колхоза «Родина». Окончил Белорусский государственный медицинский университет по специальности «хирург». Работал заведующим хирургического отделения 10‑ й минской больницы, директором медцентра МТЗ. В качестве президента предприятия «Проммединвест» занимался поставками медицинского оборудования. Стал акционером «Амкодора», возглавил компанию. Был членом «совета республики», возглавлял Белорусскую теннисную федерацию.

