European Democracy Hub: Евросоюз должен изолировать режим Лукашенко и усилить давление 10.10.2025, 15:42

Взаимодействие с диктатором является стратегической ошибкой по пяти причинам.

На сайте European Democracy Hub появилась статья под названием «Почему ЕС не должен вступать в контакт с режимом Лукашенко в Беларуси».

Сайт Charter97.org публикует перевод статьи с незначительными сокращениями:

— В последние месяцы США сместили курс в сторону взаимодействия с режимом Лукашенко, что угрожает подорвать многолетнее согласованное давление. Даже ограниченные дипломатические контакты могут придать Минску легитимность и укрепить пропагандистский нарратив режима о его незаменимости и стабильности. ЕС не должен копировать подход Вашингтона или повторять ошибку повторного вовлечения. Вместо этого союз должен поддерживать санкции и удвоить поддержку белорусского гражданского общества и демократических сил в изгнании.

В последние месяцы США начали взаимодействовать с режимом Лукашенко, обмениваться заключенных и вести диалог на высоком уровне. Такие действия угрожают подорвать годы согласованного давления, укрепить авторитаризм и расколоть белорусскую демократическую оппозицию.

Для ЕС копирование подхода США было бы стратегически ошибочным: в отличие от США, ЕС граничит с Беларусью, сталкивается с непосредственными угрозами безопасности из-за присутствия российских войск и уже значительные ресурсы вложил в поддержку белорусских демократических сил. То, что может служить краткосрочным дипломатическим целям США, подорвало бы долгосрочную стратегию ЕС в области безопасности и сохранения основополагающих ценностей.

ЕС не должен повторять эту ошибку и снова и снова принимать в этом участие. Вместо легитимизации Минска Евросоюз должен сохранять санкции, усиливать поддержку белорусского гражданского общества и демократических сил в изгнании, а также разработать стратегический план, который одновременно поддерживал бы демократический переход в Беларуси и сдерживал бы использование ее территории в военных целях Россией.

Неверная политика США в отношении Минска.

В июне 2025 года специальный посланник США по Украине генерал Кит Келлог совершил редкий визит на высшем уровне в Минск для встречи с Лукашенко. Спустя несколько часов Беларусь освободила 14 политических заключенных, включая известных оппозиционеров, что западные СМИ охарактеризовали как «хрупкий прорыв». В феврале аналогичное взаимодействие между американскими чиновниками и белорусскими властями привело к освобождению троих заключенных, включая гражданина США и журналиста «Радио Свобода». Хотя эти освобождения можно рассматривать как гуманитарное достижение, давления властей и авторитарный режима в Минске не исчезли.

В то же время ЕС продолжает поддерживать белорусское гражданское общество и оппозицию, не вступая в настоящий диалог с режимом. Стратегия ЕС включает санкции до начала 2026 года, которые направлены против фальсификаций выборов, репрессий и в содействии Беларуси российской агрессии. С точки зрения ЕС, структурированное давление предпочтительнее взаимодействия, особенно при отсутствии реальных демократических реформ или снижения репрессивного поведения режима Лукашенко.

Почему Запад не должен вступать в контакт с режимом Лукашенко

Возобновление контактов не только ошибочно и морально неверно, но и контрпродуктивно для жизненно важных интересов безопасности Европы. Взаимодействие с Лукашенко является стратегически неверным по пяти причинам.

1. Взаимодействие не приводит к изменениям и придает легитимность

Аналитики давно отмечают неэффективность политики диалога с режимом в Беларуси. Повторная легитимация Минска без жестких условий не привела к либерализации. Напротив, авторитарные механизмы Лукашенко получили политическое прикрытие и окрепли. Даже ограниченные дипломатические контакты могут использоваться режимом для подтверждения международного признания, подрывая доверие к демократическому движению.

Последние события иллюстрируют эту тенденцию. В августе 2025 года президент США Дональд Трамп позвонил Лукашенко, назвал его «глубоко уважаемым президентом» и принял приглашение в Минск. Белорусские государственные СМИ немедленно использовали этот символический дипломатический жест для укрепления внутреннего положения Лукашенко без значимых демократических изменений. Такая легитимация усиливает влияние России, создавая видимость международного признания союзника Кремля, и подрывает усилия Запада по экономической и политической изоляции режима.

2. Санкции работают, а взаимодействие рискует их подорвать

Целевые санкции оказали ощутимое воздействие на экономику и политическую элиту Беларуси. Меры, направленные на отдельных лиц, государственные предприятия и силовые структуры, ограничили возможности режима и снизили его устойчивость. Ослабление или снятие санкций ради взаимодействия ослабит давление, устранит стимулы к реформам и закрепит авторитарное правление.

Между февралем и июлем 2025 года ЕС расширил санкции против Беларуси, при поддержке партнеров, таких как Швейцария, с целью поддержания экономического и политического давления. Взаимодействие, которое смягчает давление санкций, даст Лукашенко тактическую победу без существенных реформ в стране. Смягчение санкций также облегчает экономическую и военную поддержку Лукашенко со стороны России. Сохраняя санкции, ЕС и другие страны вынуждают Москву тратить больше ресурсов на поддержание Минска, растягивая российские возможности во время войны в Украине.

3. Беларусь скатывается к тоталитаризму

Беларусь уже не просто консолидирует авторитарное правление. С 2020 года страна движется к тоталитарным практикам. Практически все независимые НГО, профсоюзы и культурные организации были распущены или вынуждены уйти в изгнание. Независимые СМИ объявлены «экстремистскими» или «террористическими», граждане преследуются за чтение или распространение их контента. Государственная пропаганда теперь доминирует во всех сферах, подкрепленная обязательными идеологическими занятиями в школах и университетах.

Репрессии стали системными, а не эпизодическими. Более 1 100 политических заключенных содержатся под стражей, где многие подвергаются пыткам, одиночному заключению, их лишают доступа к медицинской помощи и насилию по признаку пола, включая печально известную «клетку позора» для женщин. История Беларуси включает случаи насильственных исчезновений, например, Виктора Гончара и Юрия Захаренко, а современная судебная система полностью политизирована и подчинена режиму.

Согласие на размещение российских ядерных вооружений, совместные военные учения вроде «Запад-2025» и милитаризация общественной жизни через нарратив «русского мира» демонстрируют, как идеология и безопасность слились воедино. Такое сочетание пропаганды и милитаризации типично для тоталитарных систем, где общество организовано вокруг конфликта и лояльности государству.

4. Пропаганда режима служит авторитарным целям

Режим Лукашенко контролирует большинство информационных каналов страны, включая телевидение, радио, учебные программы и цифровые медиа, что позволяет Минску представлять одностороннюю картину правопорядка и суверенитета. Режим использует любой внешний контакт для укрепления имиджа международного признания, нивелируя заявления оппозиции и изолируя гражданское пространство.

Лукашенко также пытался позиционировать Беларусь как посредника между Западом и Россией, как в «Минских соглашениях» по урегулированию войны на востоке Украины после аннексии Крыма Москвой в 2014 году. Однако этот нарратив вводит в заблуждение: Беларусь является прокси Кремля, а Лукашенко продвигает российские интересы под видом независимого посредника.

Для ЕС такой диалог стал бы не только морально сомнительным, но и стратегически контрпродуктивным. Признавая Лукашенко, Брюссель сигнализирует о косвенном согласии с постоянной милитаризацией белорусской территории Россией, ослабляя позиции НАТО и подрывая политику ЕС в области безопасности. Еще хуже — такое взаимодействие маргинализует белорусскую демократическую оппозицию, тех немногих, чье видение Беларуси согласовывается с европейскими интересами безопасности.

5. Взаимодействие вознаграждает режим в Беларуси за его преступления в Украине

Обеспечивая логистическую поддержку, территорию и надежные тыловые базы для российских военных операций, режим Лукашенко стал соучастником агрессии России. Минск открыто участвует в международных преступлениях, например, в похищении украинских детей. Признание или поддержка режима в Беларуси косвенно укрепляет ее роль как стратегического актива Москвы, подрывая западную политику по ограничению влияния России и контролю за соблюдением международного права. Предполагаемое размещение российских тактических ядерных вооружений в Беларуси подчеркивает, что Минск является прямым продолжением военной машины Москвы.

Режим Лукашенко уже не посредник, а стратегический объект. В случае конфликта НАТО и России территория Беларуси станет первоочередной целью из-за наличия систем с ядерным потенциалом, таких как ракеты «Искандер» и многоцелевые самолеты. Признание или диалог легитимизируют режим, который обеспечивает размещение российских ядерных вооружений, размещает структуры командования и предоставляет территорию для масштабных совместных маневров.

ЕС важно сохранять принципиальный подход в отношении Беларуси

ЕС должен сохранить текущую принципиальную позицию по изоляции Лукашенко, одновременно усиливая давление на режим и стратегически ограничивая военное использование белорусской территории Россией. Причины этого следующие:

1. ЕС должен придерживаться политики своих основополагающих ценностей

Народ Беларуси массово выступил против режима Лукашенко на сфальсифицированных президентских выборах в августе 2020 года. Поддержка оппозиции, обладающей народным мандатом, укрепляет демократические нормы: легитимность должна исходить из свободных и честных выборов, а не из принудительного согласия на авторитарное правление. Поддержка демократических сил соответствует западным идеалам: свобода, ответственность и права человека. Это предотвращает противоречия и лицемерие, возникающие при взаимодействии с режимами, явно нарушающими эти ценности, и сохраняет авторитет Запада на международной арене.

Если ЕС откажется от принципиального подхода, это подорвет его авторитет за границей, ослабит внутреннее единство и покажет неспособность солидарно поддерживать Латвию, Литву и Польшу — основные цели гибридной войны режима Лукашенко.

2. Принципиальная позиция помогает противодействовать российской гегемонии и укреплять безопасность

Режим Лукашенко выступает главным бенефициаром и проводником российской политики. Полное подчинение внешней и оборонной политики Минска сопровождается процессом, в ходе которого Москва постепенно лишает Беларусь автономии и независимости.

ЕС должен предложить антиавторитарную альтернативу контролю Кремля. Сохраняя принципиальный подход, ЕС повышает стоимость содержания Лукашенко для Москвы. ЕС должен ясно сигнализировать белорусскому обществу — и потенциально элитам, способным противостоять полной интеграции с Россией — что полный контроль Москвы не неизбежен.

Особенно учитывая возросшую роль Беларуси в размещении российских войск и военных учениях типа «Запад-2025», продолжение давления ЕС на режим критически важно для балансировки российской военной мощи на восточном фланге Европы.

3. Отказ от взаимодействия — стратегическая инвестиция в белорусский народ

Демократические силы в изгнании и представленное ими гражданское общество обеспечивают критическую инфраструктуру для будущего демократического перехода. ЕС должен удвоить усилия по взаимодействию и поддержке белорусского народа, который является стратегическим союзником внутри страны. Сопротивление гражданского общества препятствовало более глубокому вовлечению Беларуси в войну в Украине. Несмотря на репрессии, продолжающиеся акции гражданской стойкости сохраняют общественные структуры, необходимые для будущего демократического возрождения.

Текущие инвестиции ЕС в белорусов, находящихся в изгнании, являются лишь частичным решением. С одной стороны, вложения в потенциал, безопасность и видимость гражданского общества в изгнании принесут долгосрочные дивиденды, когда станет возможен выход Беларуси из авторитаризма. Создание платформ, таких как инфраструктура для изгнанников, виртуальные форумы, образовательные программы и тренинги, помогает поддерживать демократический дискурс, наставничество и гражданские навыки, которые систематически подавляются внутри страны. С другой стороны, ЕС проигрывает битву за сердца и умы белорусов российской пропаганде. Разрыв между белорусами на родине и в изгнании увеличивается.

ЕС должен приложить больше усилий для взаимодействию с белорусами и продемонстрировать приверженность их будущему. Когда настанет политический момент, именно белорусы в стране будут определять, какой станет Беларусь после Лукашенко.

4. Твердая позиция укрепляет устойчивость общества

Практическая и заметная поддержка Запада — через экстренные фонды, медийную поддержку, юридическое обучение — демонстрирует солидарность с белорусским обществом. Она способствует гражданской активности, поддерживает протест и помогает гражданским деятелям выживать в условиях репрессий, формируя устойчивость, необходимую для демократических изменений. Создание безопасных гражданских пространств также позволяет сохранять белорусскую культуру и язык в условиях репрессий, обеспечивая преемственность национальной идентичности даже при авторитарной власти.

Этот двойной подход — политический и культурный — поддерживает связь демократического движения с его базой как внутри страны, так и за ее пределами. Несмотря на массовую цензуру и признание почти 1500 медиа и культурных инициатив «экстремистскими», независимые СМИ, такие как «Зеркало» и «Наша Нива», выживают благодаря поддержке диаспоры и западному финансированию, играя важную роль в противодействии дезинформации. Взаимодействуя с оппозиционерами в изгнании, поощряя их участие в международных форумах и усиливая их предложения по демократической Беларуси, ЕС может способствовать развитию альтернативных институтов, готовых заменить нынешний режим.

5. Принципиальная поддержка демонстрирует долгосрочную эффективность мягкой силы

Последовательная поддержка посылает сигнал: ЕС поддерживает белорусский народ не только в кризисные моменты, но и на протяжении всей борьбы. Такая приверженность гарантирует, что когда появится возможность для перемен и белорусы будут готовы возглавить процесс, доверие Запада как защитника демократической Беларуси останется непоколебимым.

Как ЕС может лучше поддерживать белорусскую оппозицию

Чтобы реализовать принципиальный подход, ЕС должен прежде всего раскрыть потенциал взаимодействия и поддержки белорусских демократических сил. Ниже приведены пять ключевых мер:

1. Создать фонд поддержки демократии в Беларуси

ЕС должен выделить финансирование независимым СМИ, активистам и юристам, особенно журналистам, подвергающихся репрессиям, через новый фонд поддержки демократии в Беларуси. Фонд должен иметь двухуровневую систему: гранты экстренного реагирования для срочных нужд и долгосрочное финансирование для устойчивых инициатив.

Простые процедуры, гибкое перераспределение бюджета и непрерывные сроки подачи заявок сократят бюрократию и обеспечат поддержку в критические моменты. Средства ЕС также должны содействовать цифровой безопасности, особенно для оппозиционных связей и мониторинга передвижений российских войск.

2. Укреплять инфраструктуру оппозиции в изгнании и создавать альтернативные институты

ЕС должен расширить поддержку безопасных площадок и онлайн-платформ для встреч и образовательных программ для белорусского гражданского общества в изгнании. Общая база данных грантов ЕС повысит прозрачность и координацию.

Развитие потенциала должно улучшить работу ключевых демократических структур.

3. Усилить голос оппозиции и разработать стратегию безопасности

ЕС и международное сообщество должны официально закрепить участие белорусской оппозиции в международных структурах, включая ООН и институты ЕС. Следует создать специальную рабочую группу по стратегии ЕС–Беларусь, наделенную мандатом на разработку средне- и долгосрочного (пятилетнего или десятилетнего) плана, который объединит поддержку демократических преобразований с вопросами региональной безопасности. Кроме того, ЕС должен активнее использовать обмен разведданными с НАТО для отслеживания передвижений российских войск через территорию Беларуси, интегрируя позицию белорусской оппозиции в более широкую европейскую систему безопасности.

4. Поддерживать строгие санкции с возможностью быстрого реагирования

Санкции остаются самым эффективным инструментом ЕС для давления на Минск и ограничения Москвы. ЕС должен поддерживать и усиливать целевые меры в секторах Беларуси, поддерживающих войну России против Украины: оружие, товары двойного назначения, транспорт и финансовые сети. Ослабление санкций должно происходить только после проверяемых демократических реформ и прекращения участия Беларуси в войне.

ЕС также должен усилить контроль за соблюдением санкций во всех 27 государствах-членах, включая механизмы отслеживания обхода санкций через криптовалюты и транспортные компании. Инструментарий быстрого реагирования обеспечит немедленные меры ЕС при новых нарушениях прав человека или эскалации военной активности.

5. Усилить работу с диаспорой и культурную дипломатию

Наконец, ЕС должен поддерживать белорусские диаспоры как ключевые центры устойчивости и адвокации. ЕС следует удвоить финансирование образовательных, культурных и правозащитных проектов, сохраняющих белорусский язык, культуру и национальную идентичность при противодействии кремлевской пропаганде за рубежом. Такая культурная дипломатия поддерживает демократическую устойчивость через поколения и гарантирует, что движение за демократию сохраняет связь как с гражданской, так и с культурной идентичностью.

