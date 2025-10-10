Шестая группа добровольцев Украинского легиона подписала в Люблине контракты с ВСУ 10.10.2025, 22:41

В группе 70% добровольцев имеют высшее образование.

В пятницу, 10 октября, шестая группа добровольцев Украинского легиона из числа граждан Украины, проживающих за рубежом, подписала контракты с ВСУ. Состоялось подписание контрактов в Люблине.

Об этом в комментарии «Укринформу» рассказал представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша.

«В Люблине очередная группа добровольцев присоединилась к Украинскому легиону и подписала контракты с Вооруженными силами Украины. Из них почти 70% проживают на территории Польши, есть также украинцы из США, Италии и Англии»,- рассказал представитель центра.

Возраст добровольцев в этой группе — от 27 до 51 года. Среди тех, кто подписал контракт также есть несколько женщин.

Горкуша отметил, что в этой группе 70% добровольцев имеют высшее образование.

Также он рассказал, что часть добровольцев желает на длительное время связать свою жизнь с армией и получить офицерские звания. В этой группе 70% добровольцев подписали контракты на три года, остальные — до завершения особого периода.

После подписания контрактов с ВСУ добровольцы сразу отправились в учебный тренировочный центр недалеко от Люблина. Там они будут учиться базовой общевойсковой подготовке в течение 45 дней.

Кроме этого, представитель центра рассказал, что сейчас ведется работа по подготовке к подписанию контрактов следующей, седьмой группой добровольцев из числа украинцев, проживающих за рубежом. Подписание должно состояться в декабре этого года или в январе следующего года.

