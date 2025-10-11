Украинский спецназ зачистил от оккупантов Ямполь 11.10.2025, 8:34

1,032

Операцию показали на видео.

Украинские спецназовцы уничтожили диверсионно-разведывательные группы оккупационной армии РФ, которые пытались закрепиться в поселке Ямполь Донецкой области. Об этом в Facebook написало Командование сил специальных операций ВСУ.

По данным ССО, российские оккупанты пытались небольшими разведывательно-диверсионными группами закрепиться в Ямполе, чтобы образовать плацдарм для дальнейших штурмовых действий.

Для стабилизации ситуации в поселок вошли группы 8-го полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславовича.

Спецназовцы выявили и ликвидировали врага в этом населенном пункте. Ямполь зачистили, дальнейшее продвижение оккупантов не допустили. Противник понес потери в личном составе, а бойцы ВСУ восстановили контроль над районом.

Поселок Ямполь Краматорского района Донецкой области относится к Славянскому направлению фронта. По данным Генштаба ВСУ, вчера, 9 октября, на этом участке фронта российские оккупанты 17 раз атаковали позиции ВСУ. Бои шли в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

На этом участке российская армия пытается окружить и захватить город Северск. На соседнем Константиновском направлении украинские бойцы вчера отбили 23 атаки врага. Бои шли в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и по направлению к Плещеевке. На этом направлении российские оккупанты пытаются выйти к восточном окраинам Константиновки.

