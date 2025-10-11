Солдаты КНДР начали саботаж в Сумской области 11.10.2025, 9:17

3,750

Блокируют движение российской артиллерии и техники по дорогам.

Северокорейские войска не помогают армии РФ в боевых действиях в Сумской области. Командование не согласовывает отпуска российским военным «до захвата Сум».

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, пожаловался, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого проводят операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области. Также иногда они блокируют движение российской артиллерии и техники по дорогам из-за недоразумений.

Также, по его словам, в больницах кормят северокорейских военнослужащих лучше, чем российских. А солдаты часто должны покупать собственные лекарства и продукты питания .

Милблогер утверждал, что российское командование отказывает военным в отпуске, пока российские войска «не захватят город Сумы».

