NBC News: Трамп случайно опубликовал в соцсетях призыв к преследованию своих противников

  • 11.10.2025, 19:45
После чего попытался скрыть запись.

Президент США Дональд Трамп по ошибке опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение, которое должно было быть личным обращением к генеральному прокурору Пэм Бонди с требованием возбудить дела против его политических оппонентов.

Об этом сообщает NBC News в субботу, 11 октября, со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По словам собеседников издания, Трамп был удивлен, когда узнал, что пост стал публичным. Его реакция, как утверждается, была короткой: «О, ладно».

После этого он старался не придавать ситуацию огласке. В сообщении, опубликованном 20 сентября, Трамп обратился к Бонди со словами: «Пэм, ничего не делается в отношении моих врагов! А как насчет Коми, Адама Shifty Шиффа, Летиции??? Они все виноваты по самое горло, но ничего не происходит. Мы больше не можем медлить — это убивает нашу репутацию и доверие».

Пост завершался фразой: «Они дважды объявляли мне импичмент и пять раз выдвигали обвинения — из-за ничего. Справедливость должна победить, сейчас!»

По данным NBC News, американский президент призвал к действиям против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сенатора-демократа Адама Шиффа и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

