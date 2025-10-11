Российский Белгород атакуют ракеты: гремят мощные взрывы 11.10.2025, 20:25

В городе наблюдаются перебои со светом.

В субботу вечером, 11 октября, Белгород в очередной раз оказался под ракетным ударом. В результате обстрела город вновь может погрузиться в блэкаут.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, примерно после 19:00 в пабликах появились кадры, на которых слышно сигнал тревоги и серию громких взрывов. По версии местных каналов, под ракетный удар попала ТЭЦ «Луч».

Накануне губернатор области подтверждал, что для всей территории региона существует ракетная опасность. Вскоре, после обстрелов, Вячеслав Гладков отчитался, что сработала ПВО и якобы были сбиты ракеты.

«В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор - пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля», - информировал он.

Спустя небольшой промежуток времени, в 19:47 Гладков написал, что после последнего обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии. Некоторые паблики писали, что в городе наблюдаются перебои со светом.

