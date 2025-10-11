закрыть
11 октября 2025, суббота, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Принц Гарри пожаловался британским правоохранителям на преследование

  • 11.10.2025, 21:56
Принц Гарри пожаловался британским правоохранителям на преследование

Герцог Сассекский потребовал пересмотреть меры безопасности после двух инцидентов в Лондоне.

Герцог Сассекский официально попросил пересмотреть меры безопасности во время его визитов в Великобританию после сообщений о том, что «известный преследователь» дважды подходил «на расстояние нескольких метров» к принцу Гарри во время его последней поездки в страну. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на источник, близкий к герцогу.

Собеседник издания подтвердил, что принц Гарри написал письмо министру внутренних дел Шабани Махмуд.

По информации The Telegraph, «известная преследовательница» нарушила «зону безопасности» в центре Лондона, когда герцог посещал церемонию награждения WellChild Awards 9 сентября.

Через два дня женщину заметили вблизи принца в Центре исследований взрывных травм в западном Лондоне. Как сообщается, она подошла «на расстояние нескольких метров» к герцогу Сассекскому.

Также источник уточнил, что письмо к Махмуд было отправлено после этих двух инцидентов с безопасностью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский