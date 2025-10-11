Принц Гарри пожаловался британским правоохранителям на преследование
- 11.10.2025, 21:56
Герцог Сассекский потребовал пересмотреть меры безопасности после двух инцидентов в Лондоне.
Герцог Сассекский официально попросил пересмотреть меры безопасности во время его визитов в Великобританию после сообщений о том, что «известный преследователь» дважды подходил «на расстояние нескольких метров» к принцу Гарри во время его последней поездки в страну. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на источник, близкий к герцогу.
Собеседник издания подтвердил, что принц Гарри написал письмо министру внутренних дел Шабани Махмуд.
По информации The Telegraph, «известная преследовательница» нарушила «зону безопасности» в центре Лондона, когда герцог посещал церемонию награждения WellChild Awards 9 сентября.
Через два дня женщину заметили вблизи принца в Центре исследований взрывных травм в западном Лондоне. Как сообщается, она подошла «на расстояние нескольких метров» к герцогу Сассекскому.
Также источник уточнил, что письмо к Махмуд было отправлено после этих двух инцидентов с безопасностью.