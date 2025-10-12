Орбан вновь играет на руку Кремлю 12.10.2025, 2:43

Премьер Венгрии собирает подписи против оборонного плана ЕС и поддержки Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране сбор подписей против плана обороны, который обсуждают лидеры стран-членов Евросоюза, пишет «Медуза».

Днем 11 октября Орбан опубликовал несколько фотографий с фермерского рынка Пештержебет, на одной из которых он подписывает петицию «против военных планов ЕС».

— Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена, — написал Орбан в своем аккаунте в Facebook.

По словам Орбана, на саммите ЕС, который прошел в столице Дании в начале октября, он «четко дал понять — мы об этом не просили». После этого, заявил он, против Венгрии «была развернута кампания», включающая в себя «обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции».

Ключевой темой саммита в Копенгагене была защита ЕС от угрозы со стороны России. Встреча лидеров стран-членов Евросоюза проходила на фоне участившихся случаев нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства стран ЕС. Обсуждались, в частности, создание «стены дронов» для защиты Европы и скоординированная система мониторинга воздушного пространства. В саммите принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, в частности, что его страна готова делиться опытом и знаниями, полученными в войне с Россией.

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном неоднократно критиковало различные инициативы ЕС, в том числе выступало против вступления Украины в Евросоюз и не поддерживало некоторые санкции в отношении России.

