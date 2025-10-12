закрыть
12 октября 2025, воскресенье, 17:52
Джим Керри назвал величайший фильм всех времен

  • 12.10.2025, 17:34
  • 1,592
Джим Керри назвал величайший фильм всех времен
Джим Керри

Актер считает картину пророческой.

Звезда голливудских комедий Джим Керри, известный по ролям в фильмах «Эйс Вентура», «Маска», «Тупой и еще тупее» и «Шоу Трумана», рассказал, какой фильм считает лучшим за всю историю кино, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актера, его любимая картина — сатирическая драма Сидни Люмета «Телесеть» (Network) 1976 года. Керри назвал ее «пророческой» и «феноменальной», подчеркнув, что в ней «каждый актер блистает».

«Мой любимый фильм всех времен — «Телесеть». Это как пророчество о том, что произошло за последние 50 лет. Каждый актер там невероятен. Это феноменально», — написал он в своей книге «Мемуары и дезинформация» (2020).

Позже в интервью покойному комику Норму Макдональду Керри повторил: «Каждая сцена — восторг. Это феноменально».

Фильм «Телесеть» с Фэй Данавей, Уильямом Холденом, Питером Финчем и Робертом Дювалем рассказывает о телевидении, которое ради рейтингов эксплуатирует психически нестабильного ведущего. Картина стала культовой за свою жесткую сатиру на медиа и капитализм.

Керри отметил, что с возрастом стал особенно ценить эмоциональные сцены, вроде диалога между героями Холдэна и Данавей: «Он говорит, что ближе к концу, чем к началу, и что смерть обрела очертания... Кто вообще так пишет !? Это невероятно».

Для Джима Керри, много лет размышляющего о природе общества и славы, «Телесеть» — не просто кино, а точное отражение современной реальности.

