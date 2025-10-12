Война, которую Россия проиграла 2 Вадим Денисенко

12.10.2025

Вадим Денисенко

Украине удалось выстоять в схватке, которая началась в 1992 году.

Зима 2025-26 года станет очередным этапом энергетической войны с Россией, которая началась в 1992 (!) году с попытки остановить наши АЭС, а сейчас продолжится очередной попыткой заморозить Украину.

Если очень коротко, то имеем несколько вводных:

В газовых хранилищах закачано мало газа (больше, считалось не нужно, учитывая нашу потенциальную добычу и отсутствие «лишних» средств).

Россияне понимают, что США взяли курс на окончательный отрыв премиального европейского рынка от Москвы и следующий год становится, де-факто, последним, когда можно что-то изменить.

Украина снова играет здесь ключевую роль. И план россиян очень прост – заставить европейцев покупать азербайджанский (так называемый азербайджанский) газ, который будет транспортироваться в ЕС через украинскую ГТС, чтобы потом помочь Украине купить этот самый газ (иначе, считают в Кремле, ЕС столкнется с ростом цен на газ и его физическим дефицитом).

Параллельно, россияне считают, что в рамках соглашения по транспортировке азербайджанского газа будет решен вопрос транспортировки газа в Венгрию и Словакию (с возможным расширением поставок газа в другие страны и прежде всего в Австрию).

Если подытожить, то в РФ считают, что могут создать этот кризис и ЕС пойдет на уступки, в том числе в переговорах по снятию санкций. А для усиления своей позиции они продолжат запускать дроны. Правда, здесь есть один весомый нюанс – сейчас в том, чтобы ЕС пошел на уступки, не заинтересованы США.

Вся эта история – это часть 33-летней российской энергетической войны против Украины. В конце ноября в издательстве «Вихола» выходит книга «Первая энергетическая. Война, которую Россия проиграла до вторжения» авторства Евгения Мочалова и Виталия Крыжевского. И это книга именно об энергетических войнах России против Украины. На мой взгляд, это, на самом деле, очень крутая книга, которая раскрывает механизмы этих войн, о которых мы не просто забыли, а о которых большинство украинцев даже и не знают.

Ну, помнит ли кто-нибудь, как сразу после образования независимого государства Украина столкнулась с тем, что россияне решили запретить вывоз отработанного ядерного топлива, что должно было остановить все наши АЭС и поставить крест на независимости? Или о стратегии россиян по остановке инвестиций в добычу сланцевого газа? Мы этого не знаем и поэтому, к сожалению, не учимся даже на своих ошибках.

Почему стоит читать эту книгу? Во-первых, это нужно для того, чтобы понять не только историю и исторические механизмы, но и для того, чтобы понимать действия россиян сегодня, завтра и, к сожалению, послезавтра. Также отдельно хотел бы отметить, что это тот тип серьезной исторической литературы, который читается, как детектив. А что касается газовой войны 2025-26 годов – мы выстоим. Хотя и будет очень тяжело.

