«Для России это позорная мясорубка» 1 12.10.2025, 21:30

Битва за Покровск идет уже год, это проблема для РФ.

Россия рассчитывала быстро взять Покровск под свой контроль еще год назад, но операция по захвату города превратилась в «позорную мясорубку», которой пока не видно конца. Об этом пишет в статье для OBOZ.UA военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он отметил, что в 2025 году задача по захвату Покровска не только не утратила актуальности, но стала даже важнее: нужно было показать Дональду Трампу, что армия РФ быстро идет вперед, поэтому, мол, нужно срочно принимать требования Кремля, пока не поздно. Однако вот уже более года 100-тысячная группировка РФ топчется на подступах к городу.

Единственным видимым «успехом» для РФ на этом направлении стал так называемый Добропольский прорыв. Но и он оказался с «сюрпризом». Как отмечает Коваленко, хоть россиянам и удалось продвинуться достаточно глубоко (на 15–16 км), результатом стало не обрушение украинской обороны, а попадание российских войск в «мешок», который простреливается со всех сторон и не имеет стабильной логистики.

При этом попытки российского командования развить успех в районе Добропольского прорыва введением туда дополнительных сил привели лишь к резкому росту потерь.

«Таким образом, добропольский перформанс, который начался два месяца назад, превратился для российской оккупационной армии в „мясорубку“, потерю боеспособности нескольких батальонов, а также в проседание всего Покровского направления. Но при этом обернулся еще и ослаблением других направлений, с которых тянули недостающие силы и средства», – пишет Коваленко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com