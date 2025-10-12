закрыть
12 октября 2025, воскресенье, 21:41
«Для России это позорная мясорубка»

  • 12.10.2025, 21:30
«Для России это позорная мясорубка»

Битва за Покровск идет уже год, это проблема для РФ.

Россия рассчитывала быстро взять Покровск под свой контроль еще год назад, но операция по захвату города превратилась в «позорную мясорубку», которой пока не видно конца. Об этом пишет в статье для OBOZ.UA военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он отметил, что в 2025 году задача по захвату Покровска не только не утратила актуальности, но стала даже важнее: нужно было показать Дональду Трампу, что армия РФ быстро идет вперед, поэтому, мол, нужно срочно принимать требования Кремля, пока не поздно. Однако вот уже более года 100-тысячная группировка РФ топчется на подступах к городу.

Единственным видимым «успехом» для РФ на этом направлении стал так называемый Добропольский прорыв. Но и он оказался с «сюрпризом». Как отмечает Коваленко, хоть россиянам и удалось продвинуться достаточно глубоко (на 15–16 км), результатом стало не обрушение украинской обороны, а попадание российских войск в «мешок», который простреливается со всех сторон и не имеет стабильной логистики.

При этом попытки российского командования развить успех в районе Добропольского прорыва введением туда дополнительных сил привели лишь к резкому росту потерь.

«Таким образом, добропольский перформанс, который начался два месяца назад, превратился для российской оккупационной армии в „мясорубку“, потерю боеспособности нескольких батальонов, а также в проседание всего Покровского направления. Но при этом обернулся еще и ослаблением других направлений, с которых тянули недостающие силы и средства», – пишет Коваленко.

