ВСУ удалось продвинуться на Запорожье: подробности операции 12.10.2025, 22:15

1,570

Многие оккупанты сдались в плен.

Вооруженные силы Украины улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«На Ореховском направлении в результате умелых действий штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в целом украинские войска продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.

«Спасибо бойцам 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость, слаженность, ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями», – отметили в ведомстве.

