Трамп: США передадут Украине ракеты Tomahawk, если Россия не остановит войну

Трамп: США передадут Украине ракеты Tomahawk, если Россия не остановит войну2
- 13.10.2025, 7:36
- 2,908
Вашингтон готов передать ВСУ наступательные ракеты.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.
Об этом сообщает CNN
Президент США отметил, что еще не решил, предоставлять ли оружие. Но признал, что это приведет к эскалации конфликта.
«Они хотели бы получить Tomahawk. Это шаг вперед. Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk», — сказал он, добавив, что сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.
По словам Трампа, он не исключает, что обратится к Путину с предупреждением.
«Я могу сказать: «Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им Tomahawk». Tomahawk — это невероятное оружие, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно», — сказал президент США.