Трамп: США передадут Украине ракеты Tomahawk, если Россия не остановит войну 2 13.10.2025, 7:36

2,908

Вашингтон готов передать ВСУ наступательные ракеты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

Об этом сообщает CNN

Президент США отметил, что еще не решил, предоставлять ли оружие. Но признал, что это приведет к эскалации конфликта.

«Они хотели бы получить Tomahawk. Это шаг вперед. Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk», — сказал он, добавив, что сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

По словам Трампа, он не исключает, что обратится к Путину с предупреждением.

«Я могу сказать: «Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им Tomahawk». Tomahawk — это невероятное оружие, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно», — сказал президент США.

