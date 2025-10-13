В Беларуси ураган срывал крыши и оставил без света десятки населенных пунктов 13.10.2025, 8:59

Стихия разгулялась на севере и востоке страны.

Энергетики и спасатели рассказали о печальных последствиях шквалистого ветра, который в воскресенье, 12 октября, обрушился на ряд белорусских регионов. Так, на одной из ферм Могилевщины оказался полностью разрушен телятник, а на Витебщине до глубокой ночи без света остались десятки населенных пунктов, сообщает Telegraf.

Не выдержало напора шквалистого ветра здание телятника в деревне Старая Радча (Круглянский район Могилевской области). В какой-то момент оно просто рухнуло — прямо на остававшихся в стойлах животных.

Эвакуацией телят занимались как работники фермы и ближайших хозяйств, так и прибывшие по вызову спасатели. По информации областного управления МЧС, всех 75 телят благополучно достали из-под обрушившихся конструкций здания, животные не пострадали. А вот на пострадавшей от непогоды ферме кровлю снесло еще с пяти сельскохозяйственных и производственных объектов.

Досталось от шквалистого ветра и жителям Витебщины. Там, в агрогородке Светлосельский и городском поселке Шумилино, в четырех жилых многоквартирных домах частично снесло крышу, еще в двух домах ветром вырвало балконные рамы.

Также в областное управление МЧС поступила информация о падении одного дерева — поврежден один автомобиль.

В свою очередь энергетики Витебщины рассказали, что больше всего от шквалистого ветра пострадал Поставский район, где сотрудников местных электросетей пришлось экстренно перевести на особый режим работы. Всего по области без света остались 37 населенных пунктов. К ночи без света оставались 16 населенных пунктов — восстановлением нарушенного из-за непогоды электроснабжения специалистам пришлось заниматься и ночью.

«В 1:18 все поврежденные линии сети 10 кВ были включены под напряжение, электроснабжение подано потребителям», — отчитались утром о завершении ремонтных работ витебские энергетики.

