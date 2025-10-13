Глава Генштаба ЦАХАЛ объявил «формулу победы» над ХАМАС 13.10.2025, 9:43

1,448

Эяль Замир

Израиль начинает операцию «Возвращение домой».

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир выступилс заявлением по поводу возвращения заложников из плена ХАМАС, сообщают «Детали».

ЦАХАЛ начинает операцию «Возвращение домой», объявил он. «Через несколько часов мы все снова воссоединимся — один народ. Мы обрадуемся при виде того, как живые заложники возвращаются к своим семьям, и опечалимся, видя возвращение тел убитых. Среди них — наши героические солдаты, погибшие в бою».

«Военное давление, которое мы оказывали в последние два года, вместе с заключительным политическим процессом создали победу над ХАМАСом», — сказал Замир.

«Мы продолжим действовать, чтобы создать систему безопасности, при которой сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля, — пообещал начальник генштаба.

По словам Замира, Государство Израиль находится в разгаре войны на несколько фронтов. «Нашими действиями мы заново формируем лицо Ближнего Востока и нашу стратегию безопасности на годы вперед. Нас ждут новые вызовы; мы продолжим оставаться начеку в войне за наше существование и безопасность».

«С возвращением заложников мы достигнем одной из важных целей, ради которых мы начали войну — цели, которая является общенациональным, моральным, еврейским обязательством», — подчеркнул начальник генштаба.

«Безопасность наших войск в бою и безопасность заложников в плену были центральными соображениями на протяжении всей войны, — продолжил Замир. — Мы действовали точно и профессионально, системно и ответственно. Мы принимали сложные решения, чтобы не подвергнуть опасности безопасность заложников и значительно сократить потери среди наших войск».

По словам начальника Генштаба, ЦАХАЛ завершил перегруппировку в секторе Газа «во всей своей мощи».

«Мы готовы поразить любого врага, который осмелится поднять голову. Мы вступили в бой 7 октября после потрясающего провала, который останется в памяти каждого израильского бойца и командира. Мы не перестанем применять уроки того дня, чтобы ЦАХАЛ был готов выполнить своё предназначение и защитить граждан государства от любой угрозы. Из той трещины восстало поколение победы, которое превратило день ада в переломный момент. Мы вступили в войну за существование, и мы сломили врага».

Замир предложил превратить день возвращения заложников в день национального единения. «Это время укрепить и обновить нашу ценность товарищества — как армии и как единого израильского общества».

«Командиры ЦАХАЛ и его бойцы, я видел вашу решимость вернуть заложников домой. Я видел глаза, сияющие сквозь усталость, видел веру в правоту нашего дела. Вы сделали это, вы принесли этот день, — продолжил начальник Генштаба. — В моих мыслях — все 915 военнослужащих ЦАХАЛ, павших в этой кампании. Мы не забудем — ни на мгновение — цену этой утраты. Мы продолжим поддерживать их и их семьи на этом пути».

