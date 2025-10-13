«Первую неделю без конца улыбалась» 1 13.10.2025, 9:45

Белорусская студентка рассказала о переезде в Литву.

20-летняя студентка из Беларуси искренне делится с читателями «Салідарнасці» своими первыми впечатлениями от переезда в Литву. А также страхами, которые предшествовали.

«Через пять часов дороги, наконец, смогла выдохнуть»

Я приехала в Вильнюс в осознанном возрасте в этом году. До этого приезжала сюда с родителями на выходные в далеком 2012-м, когда еще можно было без проблем добраться в литовскую столицу на поезде.

Несмотря на мои опасения (ЕГУ, в который я поступила, белорусские власти намерены признать «экстремистской организацией»), границу прошла быстро. Очень сильно переживала по поводу белорусской стороны, потому что у меня есть литовская виза, которую мне открыли для учебы. Было страшно, что спросят: «Откуда она у вас? Какова цель поездки? Или вообще – какова моя политическая позиция?».

Тем не менее, без проблем прошла белорусский и литовский контроль, и уже через пять часов дороги, наконец, смогла спокойно выдохнуть.

Вильнюс стал еще красивее с момента моего предыдущего визита: зеленый, уютный и такой живой. Здесь я прочувствовала, что мир не стоит на месте и может быть таким другим.

Тут и реклама айфона, и мировые звезды на билбордах (а не казино и социальные идеологические месседжи), множество инсталляций и заведений, украшенных каждое в своем стиле, уютных местечек, которые хочется запечатлеть.

Практически на каждой улице есть костел, церковь или другие памятники архитектурного наследия. Очень красивый город.

Первую неделю я ходила и без конца улыбалась – не могла поверить, что действительно нахожусь тут. Перестала слушать музыку 24/7, ушла тревога. Стала слушать город, снова много фотографировать, обращать внимание на то, что вокруг меня.

«Либо сейчас, либо никогда»

Я родилась и всю жизнь жила в Беларуси. Не могу сказать, что все с самого детства было плохо. Только после эпидемии коронавируса и событий 2020 года поняла, что не вижу на родине своего будущего.

Самоцензура достигла какого-то невозможного уровня: я боялась говорить на острые темы, уже даже находясь дома рядом с телефоном и колонкой Алисой. На улице всегда оборачивалась, прежде чем что-то сказать, замолкала при виде сотрудников МВД, которых в последнее время можно встретить в Минске по четыре человека стразу, наперевес с автоматами.

Обстановка вокруг угнетала.

Решение об отъезде далось нелегко. Конечно, Литва совсем рядом, но всегда было опасение, что возможность приехать домой, навестить близких, могут отобрать в любой момент.

Но с каждым днем мысли о том, что выбор сделан верно, превалировали. А когда прочитала новости, что на ЕГУ хотят навесить статус «экстремиста», поняла: сейчас или уже никогда. Изначально я планировала, что буду приезжать в Беларусь на каникулы. Но сейчас понимаю, что в ближайшие годы вряд ли смогу вернуться.

«Чувствую себя на своем месте»

Я живу в Вильнюсе несколько недель. За этот период серьезных трудностей ни с чем не возникало: мне помогали в магазинах, были приветливы в миграционной службе.

Я без опасений смогла подойти к полицейскому и спросить у него дорогу. Никаких проблем, о которых говорят по БТ о Европе, не заметила. На улицах чисто, люди приветливы, интернет летает. Молочка, кстати, очень вкусная, ничем не хуже белорусской.

Здесь легко сбалансированно питаться, в магазинах – отличная система лояльности для покупателей. Кроме того, большие скидки для студентов – на интернет, 80% на проезд.

Большинство тех, с кем уже познакомилась, это ребята из Беларуси. Мы можем открыто обсуждать новости, а не шептаться и оборачиваться по сторонам. Здесь мне гораздо спокойнее, высыпаюсь, чувствую себя на своем месте.

