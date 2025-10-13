закрыть
13 октября 2025, понедельник
Два российских дрона упали в Брагинском районе

  • 13.10.2025, 10:53
  • 1,618
Два российских дрона упали в Брагинском районе
Иллюстративное фото: Ukrainian Demining Services

Один недалеко от АЗС, второй рухнул на частный дом.

Инцидент произошел 1 октября, однако «Флагштоку» стало известно об этом только сейчас.

В тот день мониторинговые каналы сообщали о российских дронах в воздушном пространстве Беларуси при очередной российской массированной атаке.

В 16:55 ТГ-канал «еРадар» проинформировал, что около Хойников в направлении Житомирской области Украины двигаются 2 БПЛА.

Ранее, около 16:25 дрон пролетел над Брагином. Вскоре, в 18:05, ТГ-канал «Рында мониторит» сообщил о вылете одного БПЛА из Беларуси курсом на Чернобыль.

Оказалось, что два дрона тогда взорвались в Комарине. По словам местных жителей, один из них упал недалеко от АЗС и взорвался в сосоннике, а другой рухнул прямо на частный дом, проломав крышу, но не взорвался.

Иллюстративное фото: Ukrainian Demining Services

— Местных жителей в большом радиусе отселяли надолго, никак не могли разминировать. И часто, как и раньше, дроны гудят над поселком с разворотом на Киев либо с пролётом на Брагин. Нет жителям покоя, — рассказал источник.

Комарин находится в том самом «кармане», через который пролегает маршрут российских БПЛА: находясь на территории Украины, они вторгаются в Брагинский район Беларуси, следуют транзитом и вылетают обратно в Украину.

