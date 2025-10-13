Два российских дрона упали в Брагинском районе
- 13.10.2025, 10:53
Один недалеко от АЗС, второй рухнул на частный дом.
Инцидент произошел 1 октября, однако «Флагштоку» стало известно об этом только сейчас.
В тот день мониторинговые каналы сообщали о российских дронах в воздушном пространстве Беларуси при очередной российской массированной атаке.
В 16:55 ТГ-канал «еРадар» проинформировал, что около Хойников в направлении Житомирской области Украины двигаются 2 БПЛА.
Ранее, около 16:25 дрон пролетел над Брагином. Вскоре, в 18:05, ТГ-канал «Рында мониторит» сообщил о вылете одного БПЛА из Беларуси курсом на Чернобыль.
Оказалось, что два дрона тогда взорвались в Комарине. По словам местных жителей, один из них упал недалеко от АЗС и взорвался в сосоннике, а другой рухнул прямо на частный дом, проломав крышу, но не взорвался.
— Местных жителей в большом радиусе отселяли надолго, никак не могли разминировать. И часто, как и раньше, дроны гудят над поселком с разворотом на Киев либо с пролётом на Брагин. Нет жителям покоя, — рассказал источник.
Комарин находится в том самом «кармане», через который пролегает маршрут российских БПЛА: находясь на территории Украины, они вторгаются в Брагинский район Беларуси, следуют транзитом и вылетают обратно в Украину.