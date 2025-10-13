закрыть
13 октября 2025, понедельник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы стали меньше пить

3
  • 13.10.2025, 11:20
  • 1,460
Белорусы стали меньше пить

Что говорит статистика.

В 2024 году общий объем потребления алкоголя в Беларуси на душу населения в возрасте 15 лет и старше в абсолютном алкоголе составил 11,1 литра. В 2023-м этот показатель был на уровне 11,5 литра. Об этом сообщает Белстат.

При этом объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения в прошлом году был на уровне 10,5 литра (в 2023-м — 10,9 литра).

В прошлом году в натуральном выражении объем потребления некоторых видов алкогольных напитков в Беларуси оказался таким:

пиво — 46 597 тыс. декалитров (1 декалитр = 10 литров);

водка — 8329 тыс. декалитров;

слабоалкогольные напитки — 4968 тыс. декалитров;

вино плодовое — 4177 тыс. декалитров;

вино виноградное — 3536 тыс. декалитров;

коньяк, коньячные напитки и бренди — 1229 тыс. декалитров.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский