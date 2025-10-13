Белорусы стали меньше пить

Белорусы стали меньше пить3
Что говорит статистика.
В 2024 году общий объем потребления алкоголя в Беларуси на душу населения в возрасте 15 лет и старше в абсолютном алкоголе составил 11,1 литра. В 2023-м этот показатель был на уровне 11,5 литра. Об этом сообщает Белстат.
При этом объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения в прошлом году был на уровне 10,5 литра (в 2023-м — 10,9 литра).
В прошлом году в натуральном выражении объем потребления некоторых видов алкогольных напитков в Беларуси оказался таким:
пиво — 46 597 тыс. декалитров (1 декалитр = 10 литров);
водка — 8329 тыс. декалитров;
слабоалкогольные напитки — 4968 тыс. декалитров;
вино плодовое — 4177 тыс. декалитров;
вино виноградное — 3536 тыс. декалитров;
коньяк, коньячные напитки и бренди — 1229 тыс. декалитров.