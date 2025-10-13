Белорусы стали меньше пить 3 13.10.2025, 11:20

Что говорит статистика.

В 2024 году общий объем потребления алкоголя в Беларуси на душу населения в возрасте 15 лет и старше в абсолютном алкоголе составил 11,1 литра. В 2023-м этот показатель был на уровне 11,5 литра. Об этом сообщает Белстат.

При этом объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения в прошлом году был на уровне 10,5 литра (в 2023-м — 10,9 литра).

В прошлом году в натуральном выражении объем потребления некоторых видов алкогольных напитков в Беларуси оказался таким:

пиво — 46 597 тыс. декалитров (1 декалитр = 10 литров);

водка — 8329 тыс. декалитров;

слабоалкогольные напитки — 4968 тыс. декалитров;

вино плодовое — 4177 тыс. декалитров;

вино виноградное — 3536 тыс. декалитров;

коньяк, коньячные напитки и бренди — 1229 тыс. декалитров.

