В Минске действовала сеть фейковых цветочных магазинов 2 13.10.2025, 11:39

1,556

Жертвами стали десятки покупателей, заплативших за букеты, которых никогда не существовало.

В Минске зафиксирована волна мошенничества под видом онлайн-продаж цветов. Обман происходит через фейковые профили в инстаграме. Жертвами схемы, по данным СК, стали уже около 80 человек, а общая сумма потерь составила не менее 15 000 рублей.

Как рассказывает одна из жертв — житель Центрального района Минска, он увидел рекламу цветочного магазина, обратился к продавцу, получил реквизиты для оплаты и ссылку на менеджера под именем @belbuketikby. Мужчина перешел по ссылке, ввел данные банковской карты и паспорта, в том числе и фото документа. После этого переписка была удалена, а со счета исчезли деньги — букет ему так и не доставили.

Затем появилась подозрительная активность на счете, и мужчина вынужден был срочно его заблокировать.

Возбуждены уголовные дела по ст. 209 (мошенничество).

Рекомендации для безопасных онлайн-покупок:

покупайте только на известных и проверенных сайтах;

проверяйте отзывы на разных платформах, особенно отрицательные;

по возможности избегайте предоплаты или пользуйтесь безопасными способами оплаты;

не передавайте личные и банковские данные, CVV-коды и фото документов;

не переходите по подозрительным ссылкам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com