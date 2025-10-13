закрыть
13 октября 2025, понедельник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске действовала сеть фейковых цветочных магазинов

2
  • 13.10.2025, 11:39
  • 1,556
В Минске действовала сеть фейковых цветочных магазинов

Жертвами стали десятки покупателей, заплативших за букеты, которых никогда не существовало.

В Минске зафиксирована волна мошенничества под видом онлайн-продаж цветов. Обман происходит через фейковые профили в инстаграме. Жертвами схемы, по данным СК, стали уже около 80 человек, а общая сумма потерь составила не менее 15 000 рублей.

Как рассказывает одна из жертв — житель Центрального района Минска, он увидел рекламу цветочного магазина, обратился к продавцу, получил реквизиты для оплаты и ссылку на менеджера под именем @belbuketikby. Мужчина перешел по ссылке, ввел данные банковской карты и паспорта, в том числе и фото документа. После этого переписка была удалена, а со счета исчезли деньги — букет ему так и не доставили.

Затем появилась подозрительная активность на счете, и мужчина вынужден был срочно его заблокировать.

Возбуждены уголовные дела по ст. 209 (мошенничество).

Рекомендации для безопасных онлайн-покупок:

покупайте только на известных и проверенных сайтах;

проверяйте отзывы на разных платформах, особенно отрицательные;

по возможности избегайте предоплаты или пользуйтесь безопасными способами оплаты;

не передавайте личные и банковские данные, CVV-коды и фото документов;

не переходите по подозрительным ссылкам.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский