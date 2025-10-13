В Минске действовала сеть фейковых цветочных магазинов

В Минске действовала сеть фейковых цветочных магазинов2
13.10.2025, 11:39
Жертвами стали десятки покупателей, заплативших за букеты, которых никогда не существовало.
В Минске зафиксирована волна мошенничества под видом онлайн-продаж цветов. Обман происходит через фейковые профили в инстаграме. Жертвами схемы, по данным СК, стали уже около 80 человек, а общая сумма потерь составила не менее 15 000 рублей.
Как рассказывает одна из жертв — житель Центрального района Минска, он увидел рекламу цветочного магазина, обратился к продавцу, получил реквизиты для оплаты и ссылку на менеджера под именем @belbuketikby. Мужчина перешел по ссылке, ввел данные банковской карты и паспорта, в том числе и фото документа. После этого переписка была удалена, а со счета исчезли деньги — букет ему так и не доставили.
Затем появилась подозрительная активность на счете, и мужчина вынужден был срочно его заблокировать.
Возбуждены уголовные дела по ст. 209 (мошенничество).
Рекомендации для безопасных онлайн-покупок:
покупайте только на известных и проверенных сайтах;
проверяйте отзывы на разных платформах, особенно отрицательные;
по возможности избегайте предоплаты или пользуйтесь безопасными способами оплаты;
не передавайте личные и банковские данные, CVV-коды и фото документов;
не переходите по подозрительным ссылкам.