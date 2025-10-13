закрыть
13 октября 2025, понедельник, 14:56
ЕС запускает трибунал против агрессии России

3
  • 13.10.2025, 13:55
  • 1,774
ЕС запускает трибунал против агрессии России
Кая Каллас

Брюссель выделил первые 10 миллионов евро, чтобы привлечь кремлевских преступников к ответственности.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении первых 10 миллионов евро на создание спецтрибунала для рассмотрения преступлений РФ, а также еще 6 млн евро на поддержку депортированных РФ украинских детей и жертв сексуального насилия.

Об этом она сказала во время пресс-конференции, сообщает nv.ua.

«Сегодня я также могу объявить о выделении первых 10 миллионов евро на создание специального трибунала для рассмотрения преступлений России», — сказала она на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в понедельник.

Каллас напомнила, что в мае во Львове состоялась встреча министров иностранных дел ЕС по запуску работы этого трибунала.

«Российские лидеры несут ответственность за эту войну, и если бы не было преступления агрессии, не было бы и дальнейших преступлений или зверств. Поэтому никто не должен остаться безнаказанным за совершенные преступления», — подчеркнула Каллас.

Отдельно она отметила, что депортация Россией украинских детей и сексуальное насилие — это «одни из самых мрачных страниц войны, развязанной Россией».

«Сегодня мы выделяем еще 6 миллионов евро на поддержку ухода за детьми, депортированными Россией, и жертвами сексуального насилия. Это поможет обеспечить надлежащую заботу о жертвах этих преступлений», — сообщила Каллас.

