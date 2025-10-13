Тибетская мегадамба Китая окутана секретностью 3 13.10.2025, 14:13

2,284

Фото: Getty Images

Никто не знает последствий строительства крупнейшего гидропроекта в мире.

Китай приступил к строительству мегадамбы на реке Ярлунг Цангпо в Тибете — крупнейшего гидроэнергетического проекта в мире стоимостью около 168 миллиардов долларов. Премьер Ли Цян назвал его «проектом века», заявив о приоритете экологической защиты. Однако эксперты и экологи выражают серьезные опасения относительно воздействия на уникальную экосистему региона, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Река Ярлунг Цангпо формирует северный тропический лес мира, где обитают редкие виды животных, включая крупных кошек и древние деревья. Местные экологи отмечают, что конкретные планы строительства засекречены, и невозможно оценить последствия для флоры, фауны и течения реки.

Проект предусматривает генерацию 300 миллиардов кВт·ч электроэнергии в год, что почти втрое превышает мощность гидроэлектростанции «Три ущелья». Электроэнергия пойдет в китайские города, при этом мало кто выиграет из местного населения. Некоторые оценки говорят о возможном переселении более 24 тысяч человек.

Строительство мегадамбы вызывает тревогу у соседних стран, особенно Индии и Бангладеш. Река Ярлунг Цангпо, становясь Брахмапутрой, обеспечивает воду для миллионов людей в Индии и Бангладеш. Эксперты предупреждают о риске внезапных наводнений и засух из-за регулирования стока Китаем, что может создать «водное оружие» в регионе с давними территориальными спорами.

Китай рассматривает проект как демонстрацию инженерного мастерства и политический символ, усиливающий контроль над приграничными районами. Несмотря на международные опасения, публичного обсуждения или сотрудничества с соседями по оценке экологических последствий не ведется.

