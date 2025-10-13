закрыть
13 октября 2025, понедельник, 16:36
В Минске закрылся популярный детский развлекательный центр

  • 13.10.2025, 15:19
  • 1,706
В Минске закрылся популярный детский развлекательный центр

Владельцы жалуются на «внешние обстоятельства».

В Минске приостановил свою работу популярный детский развлекательный центр — «Динозаврия». Причины не уточняются, однако в соцсетях центра говорится о «внешних обстоятельствах, на которые они не могут повлиять».

В сообщении также отмечается, что «Динозаврия» делает все возможное для скорейшего разрешения ситуации. Как только работа центра будет возобновлена, информация об этом появится на его сайте и в соцсетях, пишет Office Life.

Центр семейного отдыха находится в минском ТЦ «Тивали» с 2015 года и занимает 2,4 тыс. кв. м.

В июле прошлого года стало известно, что площадь, на которой расположен развлекательный центр, была выставлена на продажу за $1,8 млн.

Продавцом выступало ЗАО «Восточно-Европейская компания» в счет погашения долгов. Объект был обременен ипотекой, которую планировали погасить из денег от продажи.

