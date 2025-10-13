В Минске закрылся популярный детский развлекательный центр
Владельцы жалуются на «внешние обстоятельства».
В Минске приостановил свою работу популярный детский развлекательный центр — «Динозаврия». Причины не уточняются, однако в соцсетях центра говорится о «внешних обстоятельствах, на которые они не могут повлиять».
В сообщении также отмечается, что «Динозаврия» делает все возможное для скорейшего разрешения ситуации. Как только работа центра будет возобновлена, информация об этом появится на его сайте и в соцсетях, пишет Office Life.
Центр семейного отдыха находится в минском ТЦ «Тивали» с 2015 года и занимает 2,4 тыс. кв. м.
В июле прошлого года стало известно, что площадь, на которой расположен развлекательный центр, была выставлена на продажу за $1,8 млн.
Продавцом выступало ЗАО «Восточно-Европейская компания» в счет погашения долгов. Объект был обременен ипотекой, которую планировали погасить из денег от продажи.