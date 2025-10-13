Лох-Несское чудовище продолжает манить охотников и ученых по всему миру 13.10.2025, 16:14

Наука не может победить легенду.

Лох-Несс в шотландских Высокогорьях уже десятилетиями интригует ученых и туристов. Самое глубокое озеро Шотландии хранит свои тайны, а легенда о чудовище по имени Несси началась с одного случайного наблюдения в 1933 году, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Менеджер отеля Олди Маккей увидела что-то странное на поверхности воды: «Это было большое, черное и блестящее. Оно вошло в озеро, закрутилось и исчезло». Ее рассказ быстро распространился и вдохновил журналистов и охотников за чудовищем, включая Алексa Кэмпбелла, который стал известен как «самый частый очевидец Лох-Нессского чудовища». Алекс утверждает что видел его 17 раз.

В 1934 году была опубликована знаменитая фотография с длинной, змеевидной шеей, позднее признанная фальшивкой. Среди гипотез рассматривались даже плавание слона по озеру. В 1987 году операция Deepscan с использованием 24 катеров и дорогого сонара пыталась найти Несси научным методом, но результат оказался неопределенным. Сенсоры зафиксировали лишь три контакта, которые могли быть крупной рыбой или тюленем.

Несмотря на научные исследования легенда живет. Туристы продолжают утверждать, что видели чудовище, а исследователи не отказываются от надежды разгадать тайну. Как отмечал эксперт Адриан Шайн: «Если мы поймаем рыбу такого размера, все свидетели будут удовлетворены».

Наука пока не может убить легенду. Лох-Несс остается местом, где миф и реальность переплетаются, а Несси продолжает манить охотников и ученых по всему миру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com