Украинский офицер назвал две ловушки, куда ВСУ загнали россиян 13.10.2025, 17:15

2,380

Алексей Гетьман

Украинские силы осуществили мощные контрудары.

Сейчас у россиян проблемы на Добропольском и Запорожском направлениях. Враг не ожидал там наступательных действий ВСУ, которые смогли достичь определенных успехов.

Из-за неожиданных действий украинских защитников оккупанты попали в ловушку. Это в эфире «24 Канала» заметил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман отметил, что на Добропольском направлении наши бойцы взяли в окружение несколько группировок российской армии. Захватчики пытаются их деблокировать и перебрасывают дополнительную силу.

Сейчас врагу не удается ничего сделать. Им остается или сдаться в плен, или они будут ликвидированы. Это по меньшей мере отвлекает возможности россиян продолжать активные действия возле Покровска.

На Запорожское направление минимум несколько месяцев россияне подтягивали тяжелую технику, концентрировали войска и якобы готовились к наступательным действиям. Они получили наш контрудар в ответ.

- Это для них было неожиданностью. Армия, которая уже почти готова начинать наступательные действия, не очень хорошо может сразу переходить к действиям в обороне. Мы этим воспользовались. Несколько населенных пунктов были освобождены, – подчеркнул майор в отставке.

ВСУ могут наносить контрудары, идти в контрнаступление и достигать успехов. Наши военные выполняют эти действия, не имея преимущества в количестве. Несмотря на это украинские Силы обороны имеют продвижения, имея меньше людей, техники и так далее.

- На мой взгляд, главное – это эффект неожиданности, когда враг точно не ожидает, что мы будем выполнять наступательные действия. Они точно не ожидали. Поэтому мы смогли продвинуться и закрепиться. Не глубоко, но им как минимум придется сейчас переписывать собственные боевые распоряжения, учитывая ситуацию, которая сложилась в последние дни, – сказал ветеран российско-украинской войны.

По его словам, на других участках фронта существенных изменений в течение последних дней нет. Но на Добропольском и Запорожском направлениях у оккупантов есть проблемы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com