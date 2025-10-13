Украинский офицер назвал две ловушки, куда ВСУ загнали россиян
- 13.10.2025, 17:15
Украинские силы осуществили мощные контрудары.
Сейчас у россиян проблемы на Добропольском и Запорожском направлениях. Враг не ожидал там наступательных действий ВСУ, которые смогли достичь определенных успехов.
Из-за неожиданных действий украинских защитников оккупанты попали в ловушку. Это в эфире «24 Канала» заметил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.
Алексей Гетьман отметил, что на Добропольском направлении наши бойцы взяли в окружение несколько группировок российской армии. Захватчики пытаются их деблокировать и перебрасывают дополнительную силу.
Сейчас врагу не удается ничего сделать. Им остается или сдаться в плен, или они будут ликвидированы. Это по меньшей мере отвлекает возможности россиян продолжать активные действия возле Покровска.
На Запорожское направление минимум несколько месяцев россияне подтягивали тяжелую технику, концентрировали войска и якобы готовились к наступательным действиям. Они получили наш контрудар в ответ.
- Это для них было неожиданностью. Армия, которая уже почти готова начинать наступательные действия, не очень хорошо может сразу переходить к действиям в обороне. Мы этим воспользовались. Несколько населенных пунктов были освобождены, – подчеркнул майор в отставке.
ВСУ могут наносить контрудары, идти в контрнаступление и достигать успехов. Наши военные выполняют эти действия, не имея преимущества в количестве. Несмотря на это украинские Силы обороны имеют продвижения, имея меньше людей, техники и так далее.
- На мой взгляд, главное – это эффект неожиданности, когда враг точно не ожидает, что мы будем выполнять наступательные действия. Они точно не ожидали. Поэтому мы смогли продвинуться и закрепиться. Не глубоко, но им как минимум придется сейчас переписывать собственные боевые распоряжения, учитывая ситуацию, которая сложилась в последние дни, – сказал ветеран российско-украинской войны.
По его словам, на других участках фронта существенных изменений в течение последних дней нет. Но на Добропольском и Запорожском направлениях у оккупантов есть проблемы.