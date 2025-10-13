закрыть
Найден способ восстановления голосовых связок

  • 13.10.2025, 20:27
Найден способ восстановления голосовых связок
Вокалистам на заметку.

Исследователи из Университета Макгилла (Канада) разработали новый инъекционный биоматериал, который может помочь вернуть голос людям с поврежденными голосовыми связками. Речь идет о так называемом кликабельном гидрогеле — особом материале на основе внеклеточного матрикса и альгината, который имитирует структуру и упругость тканей гортани. Разработка описана в Biomaterials.

Как показало исследование, новый материал не только устойчив к разрушению и повторным инъекциям, но и стимулирует регенерацию тканей. В экспериментах на клетках и животных гидрогель способствовал формированию кровеносных сосудов и снижал воспаление, а со временем полностью интегрировался с окружающими тканями.

По словам авторов, технология click chemistry позволила добиться высокой биосовместимости и точной настройки механических свойств — от упругости до скорости разложения. В перспективе такой гидрогель может стать основой для восстановления не только голосовых связок, но и других мягких тканей после травм или операций.

