13 октября 2025, понедельник, 22:59
Трамп: Третьей мировой войны не будет

  • 13.10.2025, 22:16
  • 1,258
Трамп: Третьей мировой войны не будет
Фото: Getty Images

Президент США успокоил присутствовавших лидеров на саммите в Египте.

Третьей мировой войны не будет, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

«Они всегда говорили о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не случится. Мы не хотим, чтобы она вообще где-то начиналась», — сказал американский лидер.

Саммит по прекращению огня в секторе Газа прошел 13 октября в Шарм-эш-Шейхе. Власти Египта пригласили на саммит лидеров 20 стран.

США, Египет, Катар и Турция на встрече в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о мире в секторе Газа. Представители Израиля и ХАМАС на саммите не присутствовали. Режим прекращения огня в анклаве действует с 10 октября.

