Путин готовит новые мультики Тарас Березовец

14.10.2025, 9:13

1,744

Тарас Березовец

Что стоит за заявлениями о новом российском оружии.

Российский диктатор Путин по итогам своего визита в Таджикистан заявил о том, что Москва работает над неким вундерваффе, новым оружием сдерживания. «В ближайшее время у нас появится новое оружие, которое мы ранее анонсировали. Оно появляется, проходят сейчас испытания, они идут успешно», – заявил Путин. Что это за оружие, какого рода – естественно, он отказался уточнять.

Это произошло на фоне обострения вокруг поставок Tomahawk. Как всегда, в пиковые моменты, когда что-то Украине поставляют союзники либо намерены поставлять, Путин тут же начинает выскакивать, как чертик из табакерки, и начинает долдонить о неком чудо-оружии. Ранее такая история была с «Орешником». Правда, этот самый «Орешник» существовал на тот момент в двух экземплярах: один готовый, а второй – недоработанный.

Но, тем не менее, Путин, возбудившись, тут же начал кричать о том, что разговоры о поставках Tomahawk – это понты. Вот такой интересный нюанс. Ну а в ответ на это – «у нас будет чудо-оружие». Очевидно, скоро увидим свежие мультики, какие ранее были от «Циркона». Что-то «Союзросмультфильм» нам, наверное, снимет.

А пока он снимает мультики, мы, украинские силы обороны, продолжаем наносить удары в глубине территории противника. На оккупированных территориях продолжает пылать морской нефтяной терминал Феодосии, который был атакован еще 6 октября. Его не могут потушить до сегодняшнего дня. В частности, пожар зафиксировали спутники мониторинга NASA. Горят два резервуара с топливом, при этом дым виден на расстоянии более чем 25 км. Была произведена эвакуация жителей близлежащих районов.

Нефтебаза в оккупированной Феодосии является крупнейшей в Крыму, хотя оккупанты заявляли, что якобы она не задействована для поставок местных АЗС. В Крыму около 50% автозаправочных станций уже полностью прекратили продажи дизеля и бензина.

Сообщалось о том, что в эти башни прилетели беспилотники. Впрочем, другие источники утверждают, что якобы там были сторожевые башни с натянутыми металлическими сетками, пробить которые беспилотники не могли, а могла пробить только ракета.

Одним словом, сами пока не могут понять.

Ну и, кроме этого, беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Башнефть» в Уфе. Предприятие находится в 1400 км от границы с Украиной, и это третий за октябрь месяц дипстрайк на территории противника. Прервал работу аэропорт Уфы из-за угрозы атаки дронов. Как говорится, дальше будет веселее.

Тарас Березовец, YouTube

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com