«Не спит ночами из-за вибраций»

Соседка жалуется на прибор, которого не существует.

Ремонт круглый год, шумные вечеринки, крики детей по вечерам — базовые причины для соседских конфликтов. Вполне реальные и хорошо слышимые. Но как быть, если спор рождает чье-то бурное воображение?

Именно с такой ситуацией столкнулась молодая пара из Витебска после переезда в новую квартиру. Их пожилая соседка уверена: супруги поставили дома прибор, который ее облучает и не дает нормально существовать, пишет «Онлайнер».

— Пару лет назад переехали с мужем в квартиру, доставшуюся по наследству от родственников. И довольно скоро столкнулись с проблемой. Этажом ниже живет бабушка лет 80, которая уверена, что мы с супругом воздействуем на нее каким-то загадочным излучением. Якобы каждую ночь она слышит какой-то гул, который идет из нашей квартиры, — такой громкий, что у нее даже потолок вибрирует. Не раз мы находили на своей двери записки от нее: «Не сплю уже неделю. Выключите свою аппаратуру».

Она уверена, что мы поставили в комнате прибор, который ее облучает и медленно убивает. Правда, об этом мы узнаем либо из ее писем, либо из разговоров с соседями — с нами она не общается и даже не здоровается. Хотя попытки объясниться у нас были — она либо дверь не открывает, либо демонстративно отворачивается при встрече. А вот другим людям активно жалуется — кого-то даже просила прийти домой и послушать, как «трясется потолок» и «гудят розетки».

Несколько раз она писала на нас заявления в милицию. Приходил участковый — естественно, никаких нарушений не нашел. Убеждал бабушку, что все в порядке, но она и ему не верит: считает, что он уже подпал под наше влияние.

Как еще она пытается с нами бороться? Иногда стучит шваброй в потолок, но благо спим мы с мужем крепко — грохот слышим, только если засиживаемся допоздна за сериалами. Но никак на это не реагируем. Жалко ее, поэтому стараемся лишний раз не раздражать. Даже ковер в комнате положили, чтобы шаги не так были слышны. Как рассказали старожилы, бабушка всегда одна, с единственным сыном совсем не общается — возможно, именно на почве одиночества ей и мерещится всякое. От такой старости никто не застрахован, поэтому стараемся относиться к причудам бабули с пониманием.

