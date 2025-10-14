Как Лукашенко ставили на место лидеры СНГ 1 14.10.2025, 12:10

Никто не хочет тонуть вместе с диктатором.

Аналитик Сергей Чалый на канале БРЦ прокомментировал последние мероприятия, на которых побывал Лукашенко. В частности — Совет глав правительств СНГ и межправсовет ЕАЭС:

— Практически на каждом заседании интеграционных структур Лукашенко начинает рассказывать а-ля «санкции бьют — мы крепчаем», «нужна самообеспеченность» и что «выстоять можно только вместе».

И наступает момент, когда ему как бы говорят: простите, не нам, а вам. Вы находитесь под санкциями, а мы нет, зачем нам вместе с вами тонуть? Лучше будем зарабатывать на том, что вести вам всякую контрабанду.

Кроме того, у Лукашенко была встреча с представителями Кыргызстана. А эта страна для режима очень интересна — это то, чем бы мы хотели быть. Предоставлять услуги по оплате через разные хитрые криптовалютные схемы, зарабатывать на транзите санкционки.

Лукашенко про это и говорит: мол, у нас много общего с вами. Но он же не может сказать прямо, поэтому выражается в общем. Мол, Кыргызстан находится в глубине экономического Евразийского союза. Ну, мы в каком-то смысле тоже находимся в глубине…

