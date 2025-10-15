США готовят крупнейшую конфискацию биткоинов в истории 2 15.10.2025, 10:34

1,940

Речь идет о $15 миллиардах.

Министерство юстиции США сообщило во вторник об изъятии 127 271 биткоина на сумму около $15 миллиардов, полученных, вероятно, преступным путем. Это будет самая большая конфискация в истории ведомства, пишет liga.net.

По версии следствия, эти средства – доходы от масштабного инвестиционного мошенничества с криптовалютой.

Биткоины были изъяты по делу против Чен Чжи (он же Винсент), основателя камбоджийского конгломерата Prince Holding Group.

Ему инкриминируют создание сети лагерей, где людей против их воли заставляли участвовать в мошеннических схемах инвестирования в криптовалюту. Жертвами были люди по всему миру, в том числе и Соединенных Штатах, которые потеряли миллиарды долларов.

По данным следствия, преступная группа использовала сложные техники отмывания полученной криптовалюты, когда крупные суммы биткоинов разбивались на десятки адресов, а затем снова консолидировались, чтобы скрыть происхождение. Часть украденных денег держалась на биржах или конвертировалась в фиатную валюту, но значительная сумма – более 127 000 биткоинов – хранилась в личных кошельках подозреваемого.

США подали гражданский иск об официальной конфискации этих активов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com