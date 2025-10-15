закрыть
США готовят крупнейшую конфискацию биткоинов в истории

2
  • 15.10.2025, 10:34
  • 1,940
США готовят крупнейшую конфискацию биткоинов в истории

Речь идет о $15 миллиардах.

Министерство юстиции США сообщило во вторник об изъятии 127 271 биткоина на сумму около $15 миллиардов, полученных, вероятно, преступным путем. Это будет самая большая конфискация в истории ведомства, пишет liga.net.

По версии следствия, эти средства – доходы от масштабного инвестиционного мошенничества с криптовалютой.

Биткоины были изъяты по делу против Чен Чжи (он же Винсент), основателя камбоджийского конгломерата Prince Holding Group.

Ему инкриминируют создание сети лагерей, где людей против их воли заставляли участвовать в мошеннических схемах инвестирования в криптовалюту. Жертвами были люди по всему миру, в том числе и Соединенных Штатах, которые потеряли миллиарды долларов.

По данным следствия, преступная группа использовала сложные техники отмывания полученной криптовалюты, когда крупные суммы биткоинов разбивались на десятки адресов, а затем снова консолидировались, чтобы скрыть происхождение. Часть украденных денег держалась на биржах или конвертировалась в фиатную валюту, но значительная сумма – более 127 000 биткоинов – хранилась в личных кошельках подозреваемого.

США подали гражданский иск об официальной конфискации этих активов.

