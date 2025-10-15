Что делает наше питание полезным? 1 15.10.2025, 13:59

Все решает кислотность.

Оказывается, то, что мы едим, напрямую влияет на кислотно-щелочной баланс организма, а значит — и на здоровье. Ученые предупреждают, что высокая кислотная нагрузка от пищи повышает риск хронических болезней — от ожирения и диабета до рака, гипертонии и даже депрессии, пишет NewScientist (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что типичная диета, богатая мясом, сыром, солью и переработанными продуктами, делает организм чрезмерно кислым. Напротив, фрукты и овощи, особенно листовая зелень, снижают кислотность и способствуют лучшему обмену веществ.

Ученые используют показатель потенциальной почечной кислотной нагрузки, чтобы оценить, как конкретные продукты влияют на кислотность тела. Например, мясо имеет показатель около +8, сыр — до +30, тогда как зеленые овощи — примерно -14, то есть они ощелачивают организм.

Слишком высокая кислотная нагрузка заставляет почки работать на износ, что со временем может привести к хроническим болезням. Кроме того, повышенная кислотность вызывает легкое воспаление в организме, а оно связано со многими недугами.

Эксперты предлагают низкокислотную диету как научно обоснованную альтернативу модным «щелочным» системам питания. Ее суть проста — меньше животных белков, соли и переработанных продуктов, больше растительной пищи.

«Чем меньше кислотообразующих продуктов мы едим, тем легче почкам и всему организму. Улучшения видны быстро — иногда буквально после тарелки шпината», — говорит исследовательница Хана Кахлеова.

