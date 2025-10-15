Белорусам массово звонят из «поликлиник»
- 15.10.2025, 15:56
- 2,426
В чем дело.
В Минске участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят горожанам, представляясь сотрудниками поликлиник и приглашая пройти диспансеризацию.
Один из таких звонков получила 63-летняя жительница столицы. Когда женщина ответила, что не обслуживается в местной поликлинике, «медработники» попросили продиктовать личные данные, чтобы якобы «убрать её из списка должников».
После этого с минчанкой связался «сотрудник милиции», который сообщил, что от её имени проводят незаконные финансовые операции. Под угрозой «уголовного дела» женщину убедили перевести деньги на «безопасный счёт».
Пенсионерка пришла в банк с более чем 8 тысячами рублей, однако кассир заподозрила обман и обратилась к правоохранителям, предотвратив кражу средств.